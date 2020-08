Răspunsul oficial al Huawei la acuzația ambasadorului SUA în România privind tehnologia 5G

Responsabilii Huawei România contestă declarația făcută de ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, privind tehnologia 5G.

Ambasadorul Adrian Zuckerman a declarat, sâmbătă, la evenimentul Consiliului Român al Ligii Navale a Statelor Unite, că „lumea liberă are nevoie de tehnologie 5G sigură – nu de tehnologie care este coruptă de companiile necinstite din China comunistă. Tehnologia 5G sigură de la companii de renume, altele decât Huawei, este singura cale de urmat”.

Răspunsul Huawei România

Într-un comunicat, Huawei România susține că "tratamentul incorect față de companiile private, în baza țării de origine, este discriminatoriu și nedrept".

Redăm comunicatul integral al Huawei România:

"Considerăm că a face eforturi pentru a afecta corectitudinea mediului de afaceri din România prin forță și amenințări nu este o modalitate diplomatică de a câștiga aliați. Tratamentul incorect față de companiile private, în baza țării de origine, este discriminatoriu și nedrept. Afirmațiile nefondate făcute cu privire la prezența Huawei România și realizările companiei reprezintă un afront împotriva celor 2.200+ de angajați de la nivel local, împotriva onestității și a angajamentului lor de a pune în aplicare cele mai bune practici europene.

Potențialul 5G pentru redresarea economiei este cunoscut de autorități și industrie, iar eforturile domnului Zuckerman pentru a împiedica România să beneficieze de acest potențial este discutabil, Huawei opunându-se acestor piedici în calea evoluției tehnologice pe care România o poate realiza. În 2019, ANCOM a publicat Strategia 5G pentru România. Odată cu apariția tehnologiei 5G, contribuția estimată a economiei digitale la PIB va crește cu 15%. Până în anul 2026, această contribuție va ajunge la 9 miliarde de dolari, deoarece tehnologia 5G va crea 252.000 de noi locuri de muncă de calitate pentru societate. Compania Huawei, în calitate de furnizor principal de echipamente și tehnologie 5G, este pe deplin capabilă să aducă beneficiile tehnologice în economie, ajutând România să obțină redresarea economică prin acoperire 5G.

Având în vedere pandemia și provocările economice la nivel internațional, Huawei România consideră că ar trebui să lucrăm împreună, cu toții, pentru a ajuta România să depășească această criză. Suntem o companie responsabilă social, la fel ca toate celelalte companii multinaționale care operează aici. Am asigurat stabilitatea rețelelor în România atunci când toți am adoptat munca de acasă, telemedicina și educația online, asigurând comunicarea dintre români în această perioadă. În plus, am donat materiale medicale autorităților de la nivel local și central în cele mai critice perioade în care aceste consumabile erau greu de procurat. În același timp, am susținut transferul de know-how între medicii din China și România despre tratarea și prevenția virusului.

În Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI) publicat de Comisiunea Europeană în iunie, România s-a clasat printre primele țări din Europa pentru conectivitate. Huawei România consideră aceasta una dintre cele mai mari realizări ale sale în cei 18 ani de funcționare pe piața locală, lucrând alături de partenerii de business pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de rețea în România. Ne-am angajat să sprijinim România în următoarea perioadă, ce se anunță dificilă din punct de vedere economic, să fim alături de partenerii noștri și să contribuim la stabilizarea economiei".

Adrian Zuckerman, despre tehnologia 5G și compania chineză Huawei

Ambasadorul SUA în România a transmis din nou sâmbătă poziția americană legată de compania chineză Huawei cu privire la tehnologia 5G, susținând că românii și americanii sunt „parteneri în combaterea actorilor răi din lumea cibernetică”.

Adrian Zuckerman a spus că România împărtășește aceeași viziune cu SUA în privința tehnologiei 5G dezvoltate de Huawei și a lansat un atac dur la adresa companiei chineze.

„Împărtășim aceeași viziune în asigurarea securității rețelei transatlantice pe măsură ce tehnologiile 5G se dezvoltă. Lumea liberă are nevoie de tehnologie 5G sigură – nu de tehnologie care este coruptă de companiile necinstite din China comunistă. Tehnologia 5G sigură de la companii de renume, altele decât Huawei, este singura cale de urmat. Suntem parteneri în combaterea actorilor răi din lumea cibernetică și în protejarea infrastructurii critice”, a afirmat ambasadorul SUA în România.