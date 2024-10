Andres Iniesta, unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, și-a anunțat în lacrimi retragerea | VIDEO

În ciuda vârstei sale (40 de ani) şi a unui apogeu oarecum îndepărtat, evenimentul a produs o undă de şoc în sportul spaniol.

Andrés Iniesta şi-a anunţat oficial marţi, 8 octombrie, retragerea din cariera de fotbalist profesionist, făcând referire la emblematicul său număr de tricou (8) cu care şi-a scris legenda şi pe cea a fotbalului spaniol.

Săptămâna trecută, fostul mijlocaş a avertizat că urmează un anunţ important, înainte de a publica luni un nou videoclip cu omagii din partea antrenorilor săi. El şi-a luat rămas bun marţi în salonul Cupei America din Barcelona.

Însoţit de soţia sa Ana şi de cei cinci copii, Valeria, Paolo Andrea, Siena, Romeo şi Olimpia, el a vorbit în faţa unui public numeros în oraşul în care a petrecut 22 de ani (1996-2018) şi a adunat 32 de titluri cu prima echipă a Barça (2002-2018).

Joan Laporta, preşedintele clubului, a fost prezent, la fel ca foştii săi coechipieri Xavi, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Juliano Belletti şi Marc Barta, precum şi jucătorii din actuala echipă Gavi, Dani Olmo, Ronald Araujo şi antrenorul Hansi Flick.

”Toate aceste lacrimi sunt lacrimi de emoție, de mândrie”

Emilio Butrageno a fost, de asemenea, prezent pentru a reprezenta Real Madrid, marea rivală a Barça, care a emis chiar un comunicat în care a lăudat cariera mijlocaşului.

Emoţionat până la lacrimi de această distribuţie de cinci stele şi de difuzarea mai multor videoclipuri care îi retrăiesc cariera, Iniesta a spus. „Nu am crezut niciodată că va veni această zi, dar toate aceste lacrimi din aceste zile sunt lacrimi de emoţie, de mândrie”, a spus el.

„Nu sunt lacrimi de tristeţe. Sunt lacrimi ale acestui băiat din Fuentealbilla care visa să devină fotbalist. Şi am reuşit, am reuşit cu multe sacrificii şi mult efort. Şi fără să renunţ niciodată. Valori esenţiale în viaţa mea. Mă simt foarte mândru de acest parcurs. Mă simt foarte fericit că am obţinut premiul, visul, de a fi fotbalist”.

După o referire la finalul carierei sale în Japonia (2018-2023) şi în Emiratele Arabe Unite, el a vorbit despre viitoarea sa carieră.

”Deja încep cursurile de antrenor”

„Fotbalul se termină în această etapă”, a spus el. „Jocul merge mai departe... Nu pot fi prea departe de fotbal, a fost viaţa mea şi va continua să fie. Lucrăm la diferite proiecte. În această etapă următoare, sunt motivat să continui să mă antrenez în afara fotbalului, dar în acelaşi mod. Am nevoie să învăţ, să fac greşeli, să mă antrenez, în proiectul cluburilor pe care le avem, al academiilor... care este o moştenire pe care vreau să continui să o cultiv. Şi deja încep cursurile de antrenor. Mă cunoaşteţi, ştiţi că sunt destul de încăpăţânat, sper să fac o treabă bună, nu alergând după minge, ci cu mult entuziasm”.

„Sunt mândru că am luptat până în ultima zi ca fotbalist. Restul este istorie: titlurile, înfrângerile, momentele grele... dar mândria şi faptul că nu am renunţat niciodată este ceea ce mă face fericit. Şi mie îmi pare rău, aş fi putut juca până la 90 de ani, dar sunt fericit că mi-am îndeplinit visul de a deveni fotbalist”., a mai spus el.

Campionul mondial din 2010 şi-a declarat ambiţia de a deveni într-o zi antrenor la Barça, fără a dori să pună presiune pe Hansi Flick, care este în prezent în funcţie.

„Sper că domnul Flick poate fi acolo pentru mulţi ani, ar fi un semn bun. Nu am nicio îndoială că munca dumneavoastră va fi fantastică. Nici nu am intrat încă în primul an, dar intenţia este să pot avea titlul (de antrenor). Mi-ar plăcea să mă întorc la Barça. Oamenii care şi-au lăsat amprenta asupra acestui club trebuie să fie aici, dar ei trebuie să fie aici în condiţiile potrivite. Fiecare persoană este unică. Profilul meu va fi la fel cel al lui Iniesta”.

