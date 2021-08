iBani: Neti Sandu dezvăluie cine e cheltuitorul zodiacului. Bancherul e Săgetătorul

Sunt unele decizii financiare pe care le luăm nu pentru că așa trebuie sau pentru că ne-a sfătuit cineva, ci pentru că așa simțim. Dacă unii spun că este vorba de intuiție, alții cred că așa s-au aliniat planetele.

Neti Sandu, specialist în astrologie, a fost invitata Ștefanei Todică la emisiunea iBani și a explicat ce spun astrele despre zodii din punct de vedere financiar.



Ștefana Todică: Cine e cheltuitorul zodiacului?



Neti Sandu: „Campionul, ca sa zic așa, este berbecul, pentru că el vrea repede, mult și acum. El cheltuiește ce are acum, nu se mai gândește ce mănâncă mâine, pentru că el are capacitatea și energia să facă bani din mers, mai ales că în casa banilor lui e taurul. Venus, ca patroană a banilor, în casa banilor, și el știe că de undeva trebuie să pice bani, de asta e cheltuitor suprem.”

Ștefana Todică: Ce alte zodii sunt mai predispuse să facă bani, mai norocoase?



Neti Sandu: „Zodia care e responsabilă cu banii e zodia Taurului, a doua zodie la catalog, care e casa astrologică a banilor.

După aceea mai avem zodia Săgetătorului, care îl are ca patron pe Jupiter, care este bancherul zodiacului și atunci Săgetătorul o să știe de-a lungul vieții să facă rost de bani, cum învață să facă asta, și el mai are avantajul că spre deosebire de celelalte zodii sare cam cinci etape și în felul ăsta el arde etapele, se duce direct la țintă, face rost de bani și apoi îi ține, îi investește, știe să jongleze cu ei.

În același timp, îl avem pe Capricorn, care tot așa, toată viața, va munci să facă rost de bani. Cu cât înaintează în vârstă va câștiga și mai mulți bani și se gândește întotdeauna, spre deosebire de Berbec, să rămână câțiva bani și de pâine. ”

Ștefana Todică: Știm că unii sunt mai cumpătați, vor să strângă bani, să îi aibă acolo...



Neti Sandu: „Mie mi se pare că prima zodie care face asta e Racul, pentru că el muncește, economisește, ca să îi ajungă energia să facă rost de bani, o are patroană pe Luna, care este patroana nocturnă a Taurului, zodiac banilor, Deci, are o afinitate cu segmentul financiar și este și econom.

După aceea, Fecioara. Muncește foarte mult, e conștiincioasă, e perseverentă, foarte meticuloasă și se ocupă permanent de binele familiei, ca să facă rost de bani să îi fie bine familiei. Dar, în același timp e foarte econoamă, nu dă banii pe orice. Dacă au o pâine proaspătă și una veche, întâi o mănâncă pe aia veche. Nu vrea să arunce, că știe cât de greu a muncit.”

Ștefana Todică: Și cine este gamblerul?



Neti Sandu: „Gemenii sunt foarte flexibili la capitolul ăsta, Mercur este patronul, Mercur e foarte mobil și pentru că de obicei are două joburi sau niște colaborări, activități în paralel, el face rost de bani de ici de colo, se joacă cu banii, e ușor și îi place să riște.

Și mai avem și leul. Leul e extravagant, așa și e casa banilor de aur. E zodia patronată de soare, care e cea mai importantă planetă și echivalează cu aurul. Asta înseamnă că poate să facă rost de bani. Are nevoie, pentru prestigiul lui. Leul nu e zgârcit deloc. Se descurcă bine la capitolul ăsta. Leul în sine e o casă a speculațiilor financiare. Este investitor, știe cam ce să facă, așa. Are fler și are oameni care să îl sfătuiască. Mai întreabă un broker, mai întreabă cum merge pe la bursă.”

Ștefana Todică: Există cineva care o va duce foarte bine anul acesta?



Neti Sandu: „Vărsătorul ar putea, e anul lui, datorită acestui Jupiter, marele benefic, dar este și marele malefic și el trebuie să își rescrie paginile astea și personal, și profesional, și financiar.

El oricum este o zodie pe cai mari, are o dezinvoltură care îl ajută. El jonglează la nivel foarte înalt, spiritual.

Pe lângă zodia Taurului, care este casa banilor, mai există o zonă a finanțelor, care este zodia Balanței și care întâmplător ar fi un an mult mai bun din punct de vedere financiar.

Și, după aceea, pentru Pești ar mai trebui să spunem ceva. Ei l-au avut în vizită pe marele benefic Jupiter și deja le-a dat câte o idee, pentru anul viitor, care va fi anul Peștilor. Poate vor avea mult mai mult succes la bani.

Scorpionul o să vrea să investească în casă și dacă nu o să poată anul ăsta, o să mai încerce și anul viitor. El poate avea o revelație financiară, să își ia casă mai repede decât crede!”