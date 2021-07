iBani. Banii în cuplu: “Ținuți separat, pot fi cauze pentru niște probleme mult mai profunde ale cuplului”

Banii împreună sau separat? Cât contribuie fiecare la cheltuielile casei? Cine ia deciziile financiare? Sunt întrebări care mai devreme sau mai târziu intervin în fiecare cuplu, iar discuțiile nu sunt comode, de cele mai multe ori.

Adrian Asoltanie, trainer de educație financiară, este invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani și a explicat cum am putea să evitam problemele financiare și cum ar trebui organizat bugetul în cuplu.

Adrian Asoltanie este și autorul cărții “Dragă, unde-s banii?”, prima carte de educație financiară pentru cupluri scrisă de un român, publicată la editura Curtea Veche.

Ștefana Todică: Separat sau banii la comun?

Adrian Asoltanie: Recomandarea mea este ca banii să fie gestionați împreună, chiar dacă nu îi ținem într-un cont la grămadă, dar ca principiu esențial pentru finanțele de cuplu ar fi ca banii să fie gestionați împreună. Aș vrea să facem un pas înainte, pentru că de multe ori sursa discuțiilor inutile de la bani și a certurilor stă înainte de căsătorie, când cei doi sunt așa de îndrăgostiți și nu au discuții despre buget. Recomandarea mea este, înainte cu șase luni de a face un pas important în viața voastră ca cuplu, să vă faceți un buget împreună. Să puneți pe hârtie veniturile ambilor parteneri și cheltuielile așa cum se întâmplă la momentul respectiv pentru fiecare. Abia când te uiți peste bugetul unei persoane poți să îți dai seama de: felul cum își câștigă banii. Să vezi dacă e în stare viitorul partener să țină un job mai mult de trei luni, să vezi dacă, deși are un salariu bun, dacă nu e mai tot timpul împrumutat la părinți, poate se bazează pe combinații și mici ciupeli pe care le face. Asta înseamnă că tot timpul în viață o să ai parte de acest roller coaster financiar. Sunt niște semne de întrebare ca să știi în ce te bagi. O să îți dai seama de valorile pe care le are, de prioritățile pe care le are, de viciile pe care le are. Dacă mă uit pe bugetul tău o să îmi dau seama de niște lucruri pe care altfel nu aș avea de unde să le aflu. Un buget înainte cu șase luni este esențial, ca să știi ce urmează din punct de vedere financiar.

Ștefana Todică: Foarte multe cupluri acum contribuie la cheltuielile comune procentual din veniturile fiecăruia.

Adrian Asoltanie: Întâlnesc și eu foarte des, mai ales în zona corporate. Eu aici, mai în glumă, mai în serios îi întreb: ”Voi stați împreună din dragoste sau ați făcut un SRL unde stați pe procente și stați împreună să ieșiți mai ieftin la întreținere?” Recomandarea mea, să aveți mare grijă la situațiile astea, pentru că deși pe termen scurt e o situație care îți convine, pentru că ești cu banii tăi, nu trebuie să dai socoteală. În realitate, banii ținuți separat pot fi cauze pentru niște probleme mult mai profunde ale cuplului respectiv. Banii ținuți separat de cele mai multe ori reprezintă un semnal pentru lipsa de încredere pentru cei doi parteneri, adică nu ținem banii la comun că mă tem ori că mi-i cheltui, ori că nu mă lași să îi cheltui cum vreau eu. O altă cauză ar putea să fie lipsa de comunicare, adică eu nu am chef să stau să îți povestesc ce mi-aș dori, ce obiective am. Lipsa de încredere și lipsa de comunicare sunt, de fapt, fisuri majore într-o relație. Apoi, de multe ori întâlnesc lipsa de maturitate. Unul dintre parteneri își ține banii deoparte pentru că este încă un copil care are nevoie de jucării. Ori nu poate să renunțe la pasiunea lui pentru mașinuțe, pentru pescuit, gadgeturi, scule foto.

După aceea, ce am întâlnit eu din păcate este aroganța financiară și se întâmplă, de obicei, la cei care câștigă mai mult sau mult mai mult decât partenerul. În momentul ăla am observat că inclusiv vocabularul se schimbă din “noi facem, noi ne ocupăm”, în “eu fac”.

Și încă un lucru important pe care l-am observat este infidelitatea financiară, adică cei doi parteneri țin banii separat pentru că au de ascuns niște chestii ori niște vicii, pasiuni pentru pariuri sportive, investiții pierzătoare, în ultima perioadă specula pe criptomonede. De obicei bărbatul, trebuie să spunem chestia asta, bărbatul e foarte pasionat de speculă și de câștig sau, mare, mare grijă, partenerul de fapt se pregătește pentru o separare. Am întâlnit de câteva ori situația asta, în care unul dintre ei începuse să își aranjeze lucrurile pentru că avea de gând să divorțeze.

Ștefana Todică: Este în regulă ca măcar o parte din venit să rămână separat?

Adrian Asoltanie: Sistemul pe care îl recomand tuturor celor care sunt într-un cuplu este următorul: Un buget comun pe care ni-l gestionăm împreună și o sumă, cum e la mine, un plic de 300 de lei și la soție, 500 de lei, pe care le cheltuim cum le dorim. Este o mare diferență între “pun puțin în casă și restul cheltui” versus ”punem grosul pentru obiectivele comune, pentru destinul financiar al familiei și o parte pentru această independență individuală”.

Ștefana Todică: Așadar, care ar fi beneficiile banilor la comun?

Adrian Asoltanie: Obiectivele comune sudează relația, de fapt. Când asculți cupluri care au trecut prin viață o să descoperi exact lucrul ăsta. Faptul că au clădit o casă, au trimis copiii la studii, au clădit ceva împreună, asta de fapt îi ține foarte apropiați.

Când punem bănuții la comun, împreună, putem să atingem obiective mult mai mari decât dacă e fiecare cu mărunțișul lui.

Apoi, un lucru foarte important: transparență și siguranță. Adică cei doi parteneri cunosc cât de cât ce face celălalt. Cunosc inclusiv parteneri care nu știu cât câștigă celălalt, dacă are investiții, datorii, habar nu au și, crede-mă, că de cele mai multe ori scenariile pe care le facem în cap sunt alea nasoale. Cine știe ce probleme are, poate are pe altcineva. Banii la comun reprezintă acest aspect de transparență și siguranță pe care femeile în mod special îl apreciază.

Deciziile sunt mai echilibrate. De ce? Pentru că sunt luate de două minți care împreună văd lucruri pe care unul singur nu poate să le vadă. Asta vine tocmai din faptul că avem personalități financiare diferite.

Nu în ultimul rând, un exemplu foarte bun pentru copii. De cele mai multe ori discuțiile în cuplu despre bani se întâmplă în momente nasoale, cele în care nu sunt bani și copilul vede numai scandal, numai reproșuri. Eu vă zic să puneți în viața voastră și discuțiile despre bani în momentele bune, în care planificați lucrurile.

Gestionarea banilor se face în clipa în care i-ai încasat. Marea majoritate a oamenilor o fac la sfârșitul lunii, când nu mai ai ce să gestionezi. Tot ce poți să faci este să te întrebi pe ce s-au dus și inevitabil intervine scandalul. Fiecare cheltuială pe care o să o descopăr la tine este nesemnificativă pentru mine și chiar nu mai putea să mai aștepte?

Cinci minute rezolvă 90% din discuțiile despre bani

Cum faci? Pui totul într-un al treilea cont? Mai faci un card? Care e rețeta?

Ideea este, chiar dacă banii stau separat, în contul tău și în contul partenerului, discuția să existe. Alea cinci minute rezolvă 95% din discuțiile inutile despre bani, care se întâmplă când nu mai ai ce să faci.