Preşedinta Georgiei spune că Rusia duce un „război hibrid” împotriva României şi Moldovei. Ce a spus despre Călin Georgescu

Salome Zourabichvili a mai precizat că Rusia duce un „război hibrid” și împotriva altor ţări precum Moldova şi România, membră NATO şi UE.

Ea a cerut luni ţărilor occidentale să sprijine ceea ce ea a numit „mişcarea naţională” în sprijinul integrării Georgiei în Uniunea Europeană, după ce oamenii au ieşit pe străzi pentru a cincea seară consecutiv şi s-au confruntat cu poliţia, fiind alungaţi cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene. Proteste au izbucnit după ce guvernul a anunţat că amână până în 2028 negocierile pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană.

Preşedinta în vârstă de 72 de ani a Georgiei, care s-a născut în Franţa din părinţi georgieni şi a fost ambasador al Franţei la Tbilisi înainte de a ajunge şefa statului, a declarat că sprijinul puternic din partea Occidentului este „singura cale politică de ieşire din această criză. Nu există nicio altă reţetă politică”, a spus ea pentru Reuters.

Salome Zourabichvili a vorbit cu puţin timp înainte ca protestatarii şi poliţia să-şi reia confruntările pentru a cincea noapte consecutiv de când partidul de guvernământ Visul Georgian a declarat săptămâna trecută că suspendă discuţiile privind aderarea la UE. Criticii au văzut acest anunţ ca pe o confirmare a unei schimbări influenţate de Rusia, îndepărtându-se de politicile pro-occidentale şi revenind pe orbita Moscovei, ceea ce partidul de guvernământ neagă.

Zourabichvili, care a protestat personal faţă de acţiunile poliţiei antirevoltă, a declarat pentru Reuters că doreşte ca ţările europene să trimită un „mesaj foarte clar” că nu vor recunoaşte rezultatul alegerilor din octombrie, în care oficialii au acordat Visului Georgian 54% din voturi, şi că vor face presiuni pentru o reluare a alegerilor. Zourabichvili şi partidele de opoziţie au declarat că scrutinul a fost fraudulos, o acuzaţie negată atât de Visul Georgian, cât şi de comisia electorală.

Pe de altă parte, în ultimele zile preşedinta Georgiei a invocat de mai multe ori situaţiile electorale din Moldova şi România, pentru a argumenta că Moscova se amestecă în alegeri şi duce în regiune un război hibrid. De altfel, ea şi Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, au vorbit luni la telefon, în timp ce Ministerul de Externe de la Bucureşti a transmis că România este solidară cu poporul georgian „în lupta sa legitimă pentru demnitate, libertate şi un viitor european”.

Avant la Roumanie il y a eu la Moldavie (sauvée par sa diaspora) et la Géorgie. Les manifestations massives d’aujourd’hui sont le résultat de la fraude électorale massive suivie de la tentative du pouvoir s’appuyant sur cette élection usurpée des e détourner de l’UE https://t.co/ankBQfjeoV

„Înainte de România, au existat Moldova (salvată de diaspora sa) şi Georgia”, a scris marţi, pe X, preşedinta Georgiei, comentând un articol publicat de Frédéric Petit, deputat francez, membru în comisia de afaceri externe a Adunării Naţionale din Franţa.

