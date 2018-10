Vasilescu: Aproximativ 100.000 de oameni vor beneficia de recalcularea pensiilor de la 1 octombrie

Legea pensiilor va intra în avizare interministerială în această săptămână şi, în maximum două săptămâni, ar putea fi adoptată în Guvern şi apoi trimisă în Parlament.

Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a precizat pentru Digi 24 că aproximativ 100.000 de persoane vor beneficia de un proces de recalculare a pensiilor, de la 1 octombrie 2018.

Principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi sunt foştii angajaţi din minerit, siderurgie, construcţii, căi ferate şi alte domenii care s-au încadrat în grupele I şi II de muncă.

”În iulie a apărut legea 221 pe 2018, care presupune recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în grupele de muncă, bineînțeles asta însemnând că vor fi creşteri. La cine se aplică această lege, la cei care au fost beneficiarii legii 192, la o parte dintre ei creşterile de până acum au fost nesemnificative, la altă parte nu au fost creșteri deloc până acum.

Și după această lege 221 și recalcularea care va intra în vigoare de la data de 1 octombrie, practic vorbim despre o creştere cu o treime, în medie, la pensie.

De ce? Vă dau un exemplu la mineri: până acum se împărțea la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, acum se împarte la un stadiu de 20, ceea ce automat duce la o creştere a pensiei cu o treime. Și alți beneficiari ai acestei legi 221 sunt cei care au ieșit înainte la pensie pe legea 163, ulterior datei de 1 ianuarie 2011, care au lucrat în condiții speciale. De exemplu furnaliștii, siderurgiștii, cei de la Metrorex.

Se împarte la fel, la 25, în loc de 35, cât era până acum. Asta înseamnă o majorare de pensie la stabilirea dreptului. Creșterea va fi tot cam cu o treime.

Peste 100.000 de persoane sunt vizate de această modificare la legea pensiilor și impactul e calculat la 1,3 miliarde de lei”, a declarat ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, pentru Digi24.

Aceasta a subliniat că în această săptămână se va primi de la Ministerul Finanţelor Publice şi impactul financiar exact al legii.

"Teoretic, după ce vom prelua şi observaţiile ministerelor avizatoare, nu prea ar mai fi mare lucru de completat, pentru că legea va fi rotundă, în sensul că vom avea un impact financiar foarte exact calculat de Finanţe şi, după ce am preluat aceste observaţii din dezbaterea publică, textele ne asigurăm că nu sunt neconstituţionale sub nicio formă, pentru că au trecut deja prin Ministerul Justiţiei (...) Este, cred, suficient de mult dezbătută, simulată şi calculată, astfel încât să nu trebuiască să acceptăm foarte multe amendamente de la parlamentari. Dar dezbaterea parlamentară va fi deschisă şi, dacă va fi cazul, dacă vom considera că mai este nevoie de unele lucruri să le preluăm de la parlamentari suntem foarte deschişi. (...) Săptămâna viitoare vom avea impactul calculat real", a spus ministrul Muncii, potrivit Agerpres, care citează Digi 24.

Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că nu are încă cifrele finale privind impactul, dar bugetul asigurărilor este dublu faţă de cel de anul trecut, deoarece numai punctul de pensie se dublează şi "automat şi impactul este pe măsură", în sensul că s-a pornit de la 871 lei punctul de pensie "atunci când am venit la guvernare" şi va trebui până în anul 2020 să ajungă la 1.775 lei.

Întrebată despre valoarea punctului de referinţă, ministrul Muncii a afirmat că sunt patru variante, care au fost date Ministerului de Finanţe pentru a le calcula, deoarece "ne dorim o lege foarte dreaptă, o lege foarte frumoasă, dar în acelaşi timp ne dorim o lege perfect aplicabilă" şi pentru asta este necesar avizul de la Finanţe.

"Două dintre variantele noastre sunt deja cunoscute. Una este prevederea care există deja în legislaţia actuală, adică inflaţie plus 50% din creşterea reală a salariului mediu brut. Cealaltă variantă deja a fost expusă la Neptun, după CEX, când s-a cerut să se ia în considerare şi inflaţia plus 2%. Adică, dacă avem inflaţie anul acesta de 5%, se adaugă 5% la pensie, plus încă 2%, în total 7%. Dar, atunci când vom avea avizul Ministerului Finanţelor, vom putea comunica exact care este varianta aleasă", a precizat ministrul.

