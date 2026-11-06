Astfel, potrivit Associated Press, alegerea unor democrați sceptici față de centrele de date aduce noi provocări pe piețele bursiere, care acum se bucură de un avânt datorită boom-ului IA.

Joi, indicele Nasdaq, care include numeroase acțiuni din domeniul IA și al altor sectoare tehnologice, a scăzut cu 11% față de maximul istoric, pe fondul îngrijorărilor că ritmul de construcție a centrelor de date s-ar putea încetini, deoarece costurile împrumuturilor sunt în creștere.

Potrivit The Guardian, indicele bursier Nasdaq a înregistrat cea mai proastă zi din ultimele 19 luni, după ce joi, 05 noiembrie, a scăzut cu 5,5%. Astfel, pe fondul pierderilor generalizate înregistrate pe Wall Street, indicele compozit Nasdaq a intrat în „zona de corecție” – cu peste 10% sub recentul său maxim istoric –, pierzând peste 2 trilioane de dolari din valoare până la închiderea ședinței de tranzacționare de joi.

Indicele, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi de când Donald Trump a anunțat, în aprilie 2025, tarifele sale de „ziua eliberării” impuse partenerilor comerciali ai SUA.

Construcția centrelor de date pentru IA stimulează o mare parte din creșterea economiei SUA, iar orice încetinire ar putea avea un efect mai amplu.

Potrivit AP, într-un raport al analiștilor, Morgan Stanley - o companie globală de servicii financiare - a afirmat că rezultatele decisive obținute de democrați aduc cu sine „așteptări mai mari privind restricțiile impuse centrelor de date”, care, în conformitate cu noile reglementări statale, ar putea „împărți țara în zone deschise către noi centre de date și zone care nu le acceptă”.

Raportul a scos în evidență alegerea în Texas a democratei Gina Hinojosa în funcția de guvernator ca fiind „cel mai important rezultat electoral” pentru dezvoltarea centrelor de date.

Hinojosa a declarat că ar bloca acordarea unei autorizații pentru un centru de date dacă acesta nu ar reprezenta o afacere avantajoasă pentru texani sau dacă locuitorii nu ar fi avut un cuvânt de spus în această privință. Ea l-a învins pe guvernatorul republican Greg Abbott, care promovase Texasul drept „epicentrul dezvoltării AI” înainte de a încerca să impună restricții în acest sens spre finalul campaniei.

Morgan Stanley a mai afirmat că alegerea în funcția de guvernator a democratei dr. Amy Acton în Ohio „creează un risc semnificativ de întârzieri ale proiectelor de centre de date în acest stat”.

Acton s-a angajat să blocheze un proiect de centru de date dacă acesta nu îndeplinește anumite standarde.

Nici alegerile locale nu au fost favorabile centrelor de date

Alegătorii au votat în mod copleșitor în favoarea restricționării centrelor de date în cadrul referendumurilor locale, potrivit unei analize realizate de firma de sondaje și știință a datelor Redbud Consulting.

Redbud a monitorizat 47 de referendumuri în 44 de municipalități din 12 state, inclusiv 21 numai în Ohio, opt în Maine, șapte în Illinois și patru în Kansas. Restricțiile au fost aprobate în 44 din cele 45 de alegeri în care numărarea voturilor a fost finalizată, potrivit Redbud.

Majoritatea alegătorilor nu dorește construirea unui centru de date în apropierea lor

Aproximativ trei sferturi dintre alegătorii din SUA se opun construirii unui nou centru de date în comunitatea lor, potrivit sondajului AP Voter Poll.

Atât în statele „roșii”, cât și în cele „albastre”, majoritatea alegătorilor s-au opus amplasării unui centru de date în zona în care locuiesc.

Sprijinul a fost mai mare în unele state tradițional „roșii”, printre care Wyoming, Virginia de Vest, Louisiana și Mississippi. În Texas, alegătorii din cursa pentru Senat s-au arătat, de asemenea, dispuși să declare că se opun construirii unui nou centru de date în comunitatea lor.

În ciuda opoziției puternice a alegătorilor față de centrele de date din apropierea lor, sondajul AP Voter Poll sugerează că aceasta nu a fost o temă deosebit de motivantă în cadrul acestor alegeri.

Aproximativ un sfert dintre alegătorii americani au declarat că centrele de date pentru AI au fost „cruciale” pentru votul lor la alegerile pentru Congres, procentul fiind cu mult sub cel al celor care au afirmat că corupția guvernamentală sau costul vieții au fost extrem de importante pentru votul lor.

Miza a fost deosebit de mare în Texas

Texasul este pe cale să depășească nordul Virginiei ca cea mai mare piață globală de centre de date până în 2030, potrivit unui raport al gigantului imobiliar comercial JLL.

În campanie, Hinojosa l-a atacat agresiv pe Abbott, acuzându-l că a întins covorul roșu pentru centrele de date.

Stephen Sanders, un republican care a cofondat un grup de protest împotriva centrelor de date în Lubbock, a declarat că texanii erau deosebit de sensibili la această problemă din cauza zvonurilor conform cărora centrele de date reprezintă o amenințare pentru aprovizionarea cu energie electrică și apă în acest stat afectat de secetă.

„Aș spune că centrele de date au fost un factor decisiv în vot”, a afirmat Sanders.

Un cadru de reglementare mai strict pentru giganții din domeniul inteligenței artificiale

Se preconizează că va urma un cadru de reglementare mai strict pentru giganții din domeniul inteligenței artificiale și pentru dezvoltatorii de centre de date, chiar dacă președintele Donald Trump - probabil cel mai mare susținător al industriei - va bloca orice măsură federală de restricționare.

Reglementarea centrelor de date în sine nu a figurat pe majoritatea buletinelor de vot pentru alegerile de la jumătatea mandatului și nu s-a numărat printre problemele prioritare pentru majoritatea alegătorilor. Însă pozițiile intransigente împotriva centrelor de date au fost integrate în programele electorale ale multor candidați, inclusiv ale democraților care au răsturnat controlul republican de lungă durată asupra funcțiilor de guvernator din Texas, Ohio, Georgia, Nevada și Iowa, multe dintre acestea fiind zone cu o concentrație mare de centre de date.

Scepticismul față de centrele de date și impactul acestora asupra prețurilor la energie electrică s-a combinat adesea cu lupta pentru prețuri accesibile — un punct-cheie al campaniei electorale pentru democrați.

În Texas, Clayton Tucker, primul democrat ales în funcția de comisar de stat pentru agricultură din 1986, a declarat că angajamentul său de a lupta împotriva dezvoltării centrelor de date a fost esențial pentru victoria sa. Oriunde s-a dus, a spus el, fermierii își exprimau îngrijorarea că centrele de date reprezintă o amenințare existențială la adresa rezervelor lor de apă, care se diminuează.

„Știți, există o zicală veche pe aici care spune că «whisky-ul e pentru băut, iar apa e pentru luptă»”, a declarat Tucker pentru The Associated Press. „Și exact asta s-a întâmplat.”