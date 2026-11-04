Michael Mai, fondator și director general al Crown New Materials Technology, are o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Compania, înființată în anul 2000, produce benzi adezive și alte materiale de lipire utilizate de mari producători, printre care Tesla și Apple. Acțiunile au fost listate marți la prețul de 16,98 yuani (2,55 dolari), dar au urcat temporar până la 150,58 yuani (22,57 dolari), un avans de aproximativ 787%, potrivit datelor Bursei din Shenzhen, scrie CNN.

Sora sa, propulsată și ea

Michael Mai, în vârstă de 62 de ani, este cetățean australian și rezident permanent în Hong Kong. Înainte de a deveni antreprenor, ar fi lucrat ca învățător într-o școală primară din orașul Zhongshan, în sudul Chinei, unde compania își are sediul.

Succesul bursier a propulsat-o în rândul miliardarilor și pe sora sa, Mai Huixia, în vârstă de 64 de ani, care ocupă funcția de vicepreședintă a companiei. Potrivit Forbes, participația sa îi aduce o avere estimată la două miliarde de dolari.

După creșterea spectaculoasă din prima zi de tranzacționare, acțiunile au coborât miercuri dimineață la aproximativ 77 de yuani (12 dolari). Compania le-a transmis investitorilor, printr-un comunicat, să „investească în mod rațional”.

Crown New Materials Technology operează patru fabrici în China și una în Vietnam. Produsele sale sunt folosite pentru fixarea și lipirea unor componente din diverse bunuri, de la acoperișuri auto până la semiconductori utilizați în telefoanele inteligente.

Ascensiunea companiei are loc într-un moment dificil pentru piețele bursiere chineze. În ultimele luni, principalii indici au pierdut peste 20% față de maximele atinse în iunie, intrând astfel în teritoriu de piață „bear”, pe fondul consumului intern slab și al temerilor privind o posibilă spargere a bulei speculative din sectorul inteligenței artificiale.

În urmă cu două săptămâni, autoritățile de la Beijing au intervenit pentru a susține piețele, direcționând 19 miliarde de dolari către fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri). Potrivit datelor Bloomberg, aceasta a fost cea mai amplă intervenție de acest tip de la începutul anului 2025, când tensiunile comerciale provocate de politica tarifară a președintelui american Donald Trump au zguduit piețele globale.