Una dintre cele mai bogate țări ale lumii ”investește masiv” în România, pentru ca țara noastră să devină ”poarta Europei”

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a afirmat, luni, după o ”reuniune la nivel înalt România - Arabia Saudită”, că ”datele sunt petrolul zilei de mâine”.

El a anunțat că Regatul Arabiei Saudite ”investeşte masiv” în soluţiile digitale pentru eficientizarea activităţii administraţiei, dar şi în dezvoltarea strategiilor ce susţin inovaţia tehnologică şi inteligenţa artificială.

”Asigurăm creşterea economiei României cu un partener deschis către noile tehnologii! Am participat astăzi la reuniunea la nivel înalt România - Arabia Saudită, găzduită de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. În discuţiile cu partenerii saudiţi, am evidenţiat poziţia României ca poartă de acces către Europa şi am prezentat potenţialul experţilor români în IT şi tehnologii emergente”, a anunțat ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Bogdan Ivan susține că ”datele sunt petrolul zilei de mâine”.

”Regatul Arabiei Saudite investeşte masiv în soluţiile digitale pentru eficientizarea activităţii administraţiei, dar şi în dezvoltarea strategiilor ce susţin inovaţia tehnologică şi inteligenţa artificială. Felicitări ministrului PSD Sorin Grindeanu pentru semnarea, alături de ministrul saudit al Transporturilor, Saleh Al Jasser, a Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul serviciilor logistice, prin care România îşi consolidează poziţia de Poartă a Europei”, a mai scris Ivan.

Și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu omologul său din Arabia Saudită, ”pentru extinderea colaborării economice” dintre România și Arabia Saudită.

Arabii sunt foarte interesați să dezvolte transportul intermodal din România.

”Măsuri concrete pentru extinderea colaborării economice cu Arabia Saudită! În acest scop am semnat astăzi cu ministrul saudit al transporturilor, Saleh Al Jasser un memorandum de Înțelegere pentru cooperarea în domeniul serviciilor logistice. Documentul va contribui la dezvoltarea transportului intermodal în România. În cadrul întâlnirii de astăzi am mai discutat despre implementarea în România a celor mai noi metode de furnizare și operare a serviciilor logistice.

Am pus accent pe schimbul de experiență dar și pe găsirea unor soluții pentru armonizarea politicilor și reglementărilor în domeniul serviciilor logistice. Am transmis din nou că România este un partener economic de încredere iar investitorii pot găsi aici oportunități pe termen mediu și lung.” - a anunțat Grindeanu.

Sectorul agricol din România, în atenţia investitorilor din Regatul Arabiei Saudite

Și ministrul Agriculturii, Florin Barbui, s-a întâlnit recent la Riad cu managementul Companiei SALIC, un fond de investiţii în domeniul agricol, precum şi cu conducerea Autorităţii pentru Dezvoltarea Exporturilor din Regatul Arabiei Saudite.

”În marja deplasării realizate de ministrul Florin-Ionuţ Barbu la Riad, împreună cu delegaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, oficialii români au avut întâlniri cu managementul Companiei SALIC, fond de investiţii în domeniul agricol, precum şi cu conducerea Autorităţii pentru Dezvoltarea Exporturilor din Regatul Arabiei Saudite. SALIC are ca obiectiv realizarea de activităţi de investiţii atât în ​​interiorul, cât şi în afara Regatului Arabiei Saudite, pentru a crea o strategie de securitate alimentară prin furnizarea de produse alimentare şi stabilizarea preţurilor acestora. Acest lucru presupune inclusiv încheierea de parteneriate naţionale, regionale şi internaţionale”, a anunțat ministerul într-un comunicat de presă.

Ministrul Florin Barbu i-a asigurat pe reprezentanţii SALIC că sectorul de creştere a animalelor este în plină dezvoltare în ţara noastră.

”Fermierii sunt încurajaţi să investească în zootehnie, atât ca sursă de materie primă pentru industria alimentară, cât şi pentru valorificarea producţiei însemnate de cereale a României, aducând astfel plus valoare produselor realizate şi dezvoltând lanţuri integrate. Ministrul român al agriculturii a subliniat oportunităţile multiple de investiţii în sectorul agricol românesc”, se arată în comunicat.

Min. Agriculturii

În cadrul discuţiilor purtate cu managementul Autorităţii pentru Dezvoltarea Exporturilor din Regatul Arabiei Saudite, instituţie responsabilă cu promovarea şi facilitarea exporturilor, oficialii saudiţi s-au arătat foarte interesaţi de potenţialul în domeniul agricol pe care România îl are.

”Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România va identifica împreună cu partea saudită sectoarele pentru care există oportunităţi de cooperare reciprocă. Ulterior, se va facilita relaţia asociaţiilor din agricultură cu reprezentanţii Autorităţii de la Riad pentru a stabili modalităţile concrete de colaborare în beneficiul ambelor părţi”, menţionează sursa citată.

