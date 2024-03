Mega-proiectul de un trilion de dolari care este considerat „noul Babilon”. Cum arată incredibila construcție | GALERIE FOTO

Arhitecții care se află în spatele celui mai ambițios proiect de infrastructură din Arabia Saudită au vorbit despre teama și entuziasmul pe care îl simt în legătură cu sarcina pe care o au de îndeplinit.

The Line, proiectul remarcabil al Arabiei Saudite, care va costa 1.000 de miliarde de dolari, ar putea fi următorul Babilon, potrivit unuia dintre arhitecții care se află în spatele acestuia, dar acest lucru nu înseamnă că nu vine cu propriile probleme.

Aceste este, practic, un zgârie-nori uriaș culcat pe o parte în deșert, care va avea o lungime 170 de kilometri și o lățime de 200 de metri. Potrivit planului, construcția este proiectată pentru a găzdui 9 milioane de oameni odată ce va fi finalizată.

Construction works appear to be progressing on The Line: Saudi Arabia's 500-metre tall mirrored linear city that's planned to stretch 170-kilometres across the desert. This image appeared in a new promotional video released by NEOM.

???? NEOM pic.twitter.com/damhSNoxAf