Cercetarea se derulează începând din anul 2010, o dată la trei ani, sub coordonarea Băncii Centrale Europene, iar scopul acestui demers este de a obţine date referitoare la situaţia financiară, veniturile şi consumul gospodăriilor.

"Înţelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii şi a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară şi identificarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare", subliniază BNR.

Potrivit sursei citate, colectarea datelor de la gospodării va începe în decursul lunii aprilie a acestui an.

Eşantionul cercetării statistice, pus la dispoziţie de INS, este alcătuit din aproximativ 12.300 de gospodării, selectate din 1.309 localităţi, din toate judeţele. Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cercetarea statistică, cu sprijinul IRES

BNR precizează că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

Implementarea în teren a cercetării statistice se va face cu sprijinul reprezentanţilor Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES).

Operatorii de interviu vor merge la gospodăriile din eşantion şi vor oferi sprijin pentru înţelegerea întrebărilor din chestionarul elaborat de BNR şi pentru completarea acestuia.