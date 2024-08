România se cutremură la unda de șoc a piețelor externe. Bursele din toată lumea cad, temeri majore privind recesiunea SUA

Bursa românească se cutremură la unda de șoc ce vine dinspre piețele externe, cu deprecieri mai mari de 3% încă de la deschidere, scrie Profit.

Astfel, titlurile cu cea mai bună lichiditate, respectiv cele ale Băncii Transilvania (TLV) sufereau un recul de 4,56%, până la prețul de 27,20 lei/acțiune, iar titlurile Hidroelectrica (H2O) se corectau cu 2,05%, până la prețul de 119,50 lei/acțiune.

Deprecieri în plaja de 4-6% se înregistrau pe acțiuni cu capitalizare mare precum BRD Groupe Société Générale (BRD), Nuclearelectrica (SNN), Fondul Proprietatea (FP), Romgaz (SNG), MedLife (M), Digi Communications (DIGI).

Este cea mai mare cădere a bursei de la București după februarie 2022, când toată lumea vindea panicată de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Bursele asiatice au scăzut semnificativ luni, pe fondul temerilor privind o posibilă recesiune în SUA, iar extinderea declinului acţiunilor din Japonia, în urma aprecierii yenului, a dus la o scădere a apetitului pentru risc, transmit Reuters şi Bloomberg, anunță Agerpres.

Cea mai mare cădere înregistrată vreodată de bursa japoneză

Bursa japoneză a închis şedinţa de luni în scădere cu 12,40%, cel mai sever declin înregistrat într-o singură zi. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 31.458,42 puncte, în scădere cu 4.451,28 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente. De asemenea, indicele principal Kospi al Bursei din Coreea de Sud a înregistrat luni un recul de 8,70%.

Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 6,7% îndreptându-se spre cea mai proastă zi din octombrie 2008. Producătorul de cipuri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a înregistrat un declin record, urmat de acţiunile din sectorul financiar şi industrial.

Indicele Nasdaq 100 al Bursei de la New York a scăzut cu 2,4% vineri, ceea ce a afectat evoluţia companiilor tehnologice. Incertitudinile privind posibilele reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, precum şi unele rezultate financiare dezamăgitoare, au dus la intrarea indicelui Nasdaq în teritoriul de corecţie, ştergând mai mult de 2.000 miliarde de dolari din valoare în doar trei săptămâni.

Totul a pornit de la creșterea ratei șomajului în SUA

"Turbulenţele de pe pieţe au provocat vânzări accelerate ale acţiunilor. Există multă volatilitate, dar esenţa este: încetinirea economiei SUA pune sub semnul întrebării evoluţia economiei mondiale. De asemenea, aprecierea yenului pune presiune pe acţiunile din Japonia", a apreciat Kyle Rodda, aanalist la Capital.Com.

Vineri, Departamentul Muncii a anunţat că rata şomajului în SUA a crescut la 4,3% în iulie, sporind temerile privind o posibilă recesiune şi o reducere agresivă a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed).

De asemenea, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu afectează încrederea investitorilor şi duc la o scădere a apetitului pentru risc.

Cotaţiile la ţiţei au continuat să scadă luni, după ce anterior au ajuns la cel mai redus nivel din ultimele şapte luni, pe fondul turbulenţelor de pe pieţele financiare şi al problemelor din Orientul Mijlociu, traderii urmărind potenţiale măsuri de retorsiune asupra Israelului de către Iran.

La bursa ICE Futures din Londra, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului se îndreaptă spre 76 de dolari, anulând câştigurile din acest an, după ce vineri a închis la cel mai redus nivel din ianuarie. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol West Texas Intermediate a scăzut sub 73 de dolari.

Turbulenţele s-au extins şi pe pieţele bursiere din Europa, acţiunile înregistrând luni dimineaţa cel mai redus nivel din ultimele aproape şase luni. Indicele pan-European STOXX 600 a scăzut cu 3,1%, la 482,42 puncte, ajungând la cel mai redus nivel din 13 februarie.

Cele mai afectate sunt acţiunile din sectorul financiar. Băncile au pierdut 4,2%, serviciile financiare - 3,6% iar sectorul tehnologic a consemnat un declin de 5%.

Indicele FTSE 100 al Bursei de la Londra înregistra luni dimineaţa un declin de peste 1,5%, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, în timp ce indicele CAC 40 al Bursei de la Paris a scăzut cu 2,1%, indicele IBEX al Bursei din Spania cu 2,8% iar indicele Dax40 al Bursei de la Frankfurt cu 2,25%.

