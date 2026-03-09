Fermierii care riscă să rămână cu animalele iau în calcul să vândă mieii pe piața internă, chiar și la un preț mai mic. Deocamdată, exporturile nu au fost suspendate.

Într-o fermă din Stremț, județul Alba, sunt peste 700 de miei din rasa țurcană, iar aproape 80% trebuie să ajungă țările arabe în următoare săptămâni. Prețurile sunt, deocamdată, între 21 și 22 de lei kilogramul în viu.

Țări precum Iordania, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite sunt principalele piețe de desfacere pentru mieii românești. Cum întreaga situație a fost dată peste cap de războiul din Iran, fermierii se gândesc inclusiv la piață internă.

Florin Mic, crescător de oi: "Ne cam încurcă cu exportul, anul acesta, cu războaile astea, nu știm ce se întâmplă cu noi, îi dăm, nu îi dăm.”

Și la o fermă din Ciugud, peste 200 de miei sunt pregătiți pentru export.

Ilie Hulea, crescător de oi: "Stăm pe loc, nu avem nicio informație, nici la preț."România exportă miei sau capre de peste 260 milioane de euro, dar incertitudinile plutesc în rândul crescătorilor.Cu aceleași probleme se confruntă și crescătorii de miei din Arad.

Corneliu Anghel, crescător de oi: "Dacă nu putem da la export ar fi faliment total, că noi nu mai avem puterea ca să mai investim într-un an.”

În aceste condiții, cu un excedent mare pe piața internă, carnea de miel ar putea fi mai ieftină.

Ioan Sterp, cioban: "Dacă ține războiul, va fi o problemă, că ne costă foarte mult furajele și acum, când să vindem să facem un leu, nu avem unde."

Ciobanii nu pot exporta nici în Europa, din cauza restricțiilor din statele comunitare, după epidemia de pestă ovină din 2025.

Marcel Roșu, director DSV Arad: "Interdicția privind comerțul intracomunitar cu ovine și caprine se păstrează până în 30 iunie 2026."

Exporturile în țările arabe nu sunt, deocamdată, suspendate, spun fermierii.