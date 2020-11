Peste 10.000 de restaurante riscă să se închidă. Noul concept cu care încearcă să își atragă clienții

Industria ospitalității are nevoie urgentă de resucitare. În caz contrar, peste 10.000 de restaurante se vor închide complet, spun administratorii, care se luptă să supraviețuiască și să-și plătească angajații.

Livrarea este singura lor șansă în această perioadă. Ca să le atragă atenția clienților copleșiți de oferte au venit cu un concept nou: monoprodusul. Multe bistro-uri și restaurante vând acum doar un fel de mâncare, cum ar fi tocăniță, plăcinta cu berbecuț, tacos, ori pui crocant. Clienții au început să-i caut, pentru unicul lor preparat, pe care încearcă să-l facă bun, mare și cât mai ieftin.

Un restaurant din Centrul Vechi, premiat pentru excelență în gastronomie, era căutat pentru meniul de fine dining.

Alex Dumitru, head chef restaurant: "Noi din luna octombrie am decis să schimbăm puţin strategia restaurantului şi să devenim din restaurant fine dinning un restaurant bazat pe un un mono produs , şi anume preparate din pui. Eu, locuind în Statele Unite aproape trei ani, îmi aduc aminte că acolo e un produs super apreciat şi un confort food perfect pt toate gusturile şi buzunarele.''

Puiul este marinat în bucătăria restaurantului 24 de ore în lapte bătut cu condimente, apoi este prăjit astfel încât la sfârşit să fie învelit într-o crustă crocantă. Servit în chiflă, făcută tot în casă, alături de sosuri şi diferite salate, puiul gătit de chef Alex Dumitru a ajuns repede foarte cerut.

Alex Dumitru: "Suntem dependenţi de aplicaţiile de livrare şi evident că ne dorim cu toţii să negociem un comision cât mai bun la livrarea produselor. Acum nu mai e vorba despre a face profit, ci doar despre supravieţuire."

Radu, bucătarul unui bistro din Bucureşti, ar putea concura pentru premiul "cea mai bună plăcintă''.

Radu Dumitrescu: ''Am făcut o plăcintă cu berbecuţ pentru că îmi era poftă şi am pus-o pe social media şi cumva a prins foarte bine şi atunci mi-am dat seama că e una dintre soluţii, acum când toată lumea livrează de toate. Noi facem o plăcintă de berbecuţ cu o reţetă veche de-a bunicii, cu foi care se ung foarte bine, cu o carne coaptă. A fost un real succes, am avut chiar şi 25 de comenzi de plăcinte într-o zi lucru pe care nu le pot onora, că nu suntem o plăcintărie.''

Dintr-un local au plecat spre clienţi 250 de porţii de tacos într-o singură zi.

Alex Iacob, head chef tacherie: "Restaurantul nostru a fost gândit iniţial cu un meniu foarte complex, printre care era şi taco-ul, dar având în vedere situaţia actuală am ales să ne axăm doar pe acest produs. Taco-ul nostru conţine porumb, pe care îl cultivam singuri undeva lângă Bucureşti, ardei iuţi pe care îi luăm din Mexic.''

Platformele de livrare au fost bombardate de cereri din partea restaurantelor care plătesc comision din vânzări chiar şi de 20-30%, doar pentru a fi în paginile lor de căutare. Programatorii acestor aplicaţii spun însă că lista de aşteptare e lungă şi nu mai fac faţă cererii de listare a meniurilor. În plus, au angajat şi mai mulţi curieri.

Alexandru Florea, curier: "Sunt cereri foarte mari pe prânz şi cina, foarte multă lume comandă mâncare şi, de asemenea, se fac comenzi de produse la hypermarketuri. Eu livrez cu maşina personală".

Oana Coanta, head chef bistro: ''Ar fi păcat să facem cu toţii ciorbe, toată lumea shaorma, toată lumea pizza şi paste. Azi, de exemplu, am făcut o musaca vegetariană, chiftele de dovlecel, pe care toată lumea le cunoaşte, dar sunt adaptate pentru caserole. E de reţinut că trebuie să ne gândim ce preparat i-ar încânta şi care sunt produsele tractor care ne ajută să vindem.''

Acum cele mai multe restaurante mai câştigă doar din livrările la domiciliu sau ridicarea pachetelor cu mâncare.

Patronatele din HoReCa estimează că din cele 40.000 de restaurante de la nivel naţional, 30% nu se vor redeschide în primăvară, adică mai bine de 10.000 dintre unităţi se vor închide în următoarele luni.

Şi numărul angajaţilor a scăzut de la 400.000 câţi erau în martie, au mai rămas 200.000.

Unii s-au retras din acest domeniu şi şi-au căutat alte locuri de muncă, alţii sunt în şomaj tehnic. Iar încasările au scăzut cu 85% faţă de veniturile pe care restaurantele le aveau anul trecut.