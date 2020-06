Pandemia a provocat prăbușirea exporturilor României. Singurele produse care au avut cerere

Pandemia a dus la prăbușirea exporturilor României, dar la cereale criza aproape că nu s-a simțit. Ba din contra, comercianții care se ocupă de trimiterea grânelor peste hotare, în țări arabe, au avut de câștigat în ultimele luni.

Au livrat într-o singură lună, în plină pandemie, cât pentru două sau trei luni obișnuite. România și-a crescut exporturile și la animale - în special oi, dar și la băuturi.

Țările arabe în special au cumpărat de la noi cantități uriașe de cereale, în plină criză sanitară, iar autoritățile chiar au interzis exporturile, pentru o perioadă scurtă de o săptămână. În rest am vândut dublu față de o perioadă obișnuită în Egipt, Liban ori Arabia Saudită.

Emil Dumitru, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii: ”Cerealele, materiile prime au fost o miză importantă pentru țările care nu-și asigurau securitatea alimentară și atunci a fost un volum mare de export în martie au fost exportate peste 750 de mii de tone de grâu, ceea ce a însemnat un record pentru o singură lună”.

Statistica arată că, în primele patru luni ale acestui an, exporturile de cereale au urcat cu 40% față de aceeași perioadă din 2019.

Citește și Studiu: Milioane de locuri de muncă ar putea să dispară definitiv din cauza crizei provocate de coronavirus

Asta a făcut ca exporturile de alimente și animale vii să crească, în total, cu 21 de procente. Tot din țările arabe a venit și o cerere crescută pentru ovine.

Emil Dumitru: ”Problema este că nu exportăm valoare adăugată, ci materie primă, care se întoarce culmea procesată - importăm biscuiți, aluat congelat”.

Claudiu Vrinceanu, Consultant în Afaceri: ”Sunt exportatori care văd oportunități în perioada următoare și pot câștiga contracte noi pentru că și cererea se schimbă - vedem anumite țări care își mută cererea dinspre China spre Europa și asta e oportunitate pentru exportatorii români să vină cu produse noi, să se adapteze noilor cerințe”.

Și la băuturi, lucrurile stau bine. Apa românească, de pildă, a ajuns până în America. Însă aceste exporturi mărite au fost printre puținele excepții.

Pe de altă parte, numai în aprilie, o lună în plină criză sanitară, exporturile României s-au prăbușit. Vorbim despre o scădere cu aproape 50% a exporturilor, potrivit datelor de la Institutul de Statistică. Iar de la începutul anului și până la finele lui aprilie, am avut scăderi masive la combustibili, la produse manufacturate, precum hainele și încălțămintea, dar și mai grav - în industria auto, domeniu care este locomotiva exporturilor.

De altfel, România importă mult mai mult decât vinde. Numai în primele patru luni din an, am exportat de 20 de miliarde de euro, dar am importat de 26 de miliarde de euro.