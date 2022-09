„Muncesc pe 1.800 de lei”. Reacția unei femei când a primit o factură de 7.000 de lei la electricitate

Și nu doar consumatorii casnici sunt afectați, ci și cei industriali. În fața acestui val de facturi enorme, potrivit unor surse guvernamentale, responsabilii au în plan modificarea ordonanței pentru energie în Parlament. Astfel, calculul facturilor să se raporteze la media acelei luni, dar din ultimii trei ani.

Femeie nervoasă: „Păi nu te umple de nervi, domne? Te plimbă două zile pentru două cuvinte”.

Ziua a început cu nervi pentru mulți români veniți la primele ore să ceară explicaţii pentru facturile de mii de lei. Cei mai mulţi nu ştiu că este luat în calcul consumul mediu lunar din ultimul an.

„Muncesc pe 1.800 de lei și să plătesc o factură de 7.000 de lei?”

Femeie: „Pe două luni de zile mi-au venit 7.000 de lei, deci iulie şi august 7.000 de lei, 11.000 de kw consumați. 11.000 de kw nu-i consumăm poate într-un an de zile, nici într-un an de zile. Acum e soțul meu, depune plângere, că de abia aseară a venit factura. Eu suma asta n-am de unde s-o plătesc, muncesc pe 1.800 de lei și să plătesc o factură de 7.000 de lei?”

Femeie: „De obicei 400, 500, 600, ca fiecare avem ca toată lumea electrocasnice. Ne-am trezit în două luni de zile cu 3.200”.

Mihai Șora s-a trezit cu o factură de 6.000 lei

Printre cei care s-au trezit cu o factură imensă se numără și filosoful Mihai Șora. Pentru ultimele două luni, el are de plătit 6.000 de lei. Reprezentanţii furnizorului susţin că factura reprezintă consumul real înregistrat în perioada în care nu au putut citi contorul, din cauză că nu au avut acces în locuinţă.

Cei care nu au bani să achite facturile, pot cere furnizorului eşalonarea datoriei.

Ion Lungu, președinte Asociația Furnizorilor de Energie: „Nu există o prevedere legală, însă practica furnizorilor a fost întotdeauna de a discuta cu consumatorul în momentele acestea. Asta înseamnă că în momentul în care un consumator ar dori să aibă o plată eșalonată, din diverse motive, fie din dificultăți de plată, fie a primit două facturi simultan. În principiu au acordat această facilitate, doar în cazurile în care era vorba de răuplatnici sau oameni care avuseseră mai multe abateri au fost refuzați.”

Ce trebuie să facă cei care primesc facturi foarte mari

În cazul în care primiți o factură cu o valoare foarte mare, nu ştiţi de ce și aveți nevoie de explicații, primul pas este să trimiteți o sesizare furnizorului cu care aveți contract. Găsiți formulare pe site-urile companiilor sau îi puteți suna. Dacă nu primiți răspuns sau nu sunteți mulțumiți de explicații, puteți trimite o plângere la ANRE. Formularul pentru reclamații este pe site-ul instituției. De altfel, numărul reclamațiilor care au ajuns la ANRE a crescut foarte mult anul acesta. Sunt peste 27.000, din care aproape 10.000 sunt legate chiar de facturile la energie electrică.

Facturile la energie încep să afecteze şi marile fabrici.

Cristina Por, fabrică de textile: „Facturile la energie au crescut raportat la anul 2021 cu 100% în momentul acesta. La energie plătim 30.000 de lei pe lună pentru consum de 25 de MW. Anul trecut plăteam 15.000. Singura metodă de a reduce energia este de a reduce producția, ori dacă reducem producția înseamnă blocarea afacerii”.

Iar combinatul de îngrășăminte Azomureș este nevoit să îşi restrângă din nou activitatea.

Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș: „Am ajuns iată la un an în acestă situație în care să avem un impact direct asupra angajaților noștri, peste 200 de angajați sunt în posibilitatea de a fi detașați la alte companii sau în șomaj tehnic. De asemenea, angajați ai firmelor contractuare, cei care asigură servicii de mentenanță pe platformă sunt potențial afectați de aceste decizii.”

Şi o fabrică de procesare a lemnului cu peste 800 de angajați a anunțat că își suspendă activitatea pe termen limitat, din cauza costurilor cu energia.

Dată publicare: 15-09-2022 18:16