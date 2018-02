Situații disperate pentru românii aflați în concedii medicale: au pierdut sute de lei la salarii

Mii de oameni cu probleme de sănătate aflaţi în concedii medicale au ajuns în situaţii limită, după o lună şi jumătate în care au primit mai puţini bani.

Sunt câteva sute de lei din care îşi cumpărau medicamente. De vină sunt schimbările fiscale decise de Guvern. Ministrul Finanţelor spune însă că a găsit o soluţie care va fi parafată săptămâna viitoare.

O tânără din Piteşti este suspectă de o boală gravă şi, după toate emoţiile provocate de aşteptarea diagnosticului, a mai avut parte şi de o lovitură în fluturaşul de salariu.

"Am suferit o intervenţie chirurgicală, aştept în prezent rezultatul biopsiei, să văd ce va urma, dacă voi face chimioterapie sau altceva, în momentul în care am ajuns la serviciu am fost anunţată că, conform noilor reglementări, voi lua salariu cu 350 de lei mai puţin având în vedere că am luat salariul 900 de lei, cum mă voi descurca să ajung la Bucureşti, pentru celelalte investigaţii pe care trebuie să le fac?”, se întreabă tânăra.

Situaţia este disperată pentru mii de salariaţi cu probleme grave de sănătate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociaţiilor de pacienţi.

”Mulţi nu mai au bani de mâncare, trebuiau să-şi plătească datoriile. Au pus în pericol vieţile unor oameni, fără bani, fără asistență, fără întreţinerea socială, aceşti oameni nu pot supravieţui”, explică Vasile Barbu, președinte Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.

Scăderea veniturilor pe perioada concediilor medicale vine după ce povara contribuţiilor sociale a crescut pentru angajat, iar guvernul a decis şi scoaterea plafonului prin care e calculată contribuţia la pensie.

Un angajat plătit cu salariul mediu pe economie şi care este acum în concediu medical pierde la venit în jur de 10% faţă de decembrie 2017, iar paguba creşte pe măsură ce Ministerul Finanţelor întârzie cu o soluţie concretă. De exemplu, în Educaţie, miile de angajaţi cu probleme de sănătate pierd, în medie, 20% din indemnizatie.

Un profesor bolnav de cancer, de exemplu, a pierdut 260 de lei la indemnizaţia de concediu, adică 15% din venit, semnalează Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

O ordonanţă de urgenţă care să ''corecteze'' problemele va fi adoptată de Cabinetul Dăncilă abia săptămâna viitoare.

”Toti cei aflaţi în concedii, că sunt mame, că sunt din alte motive, că sunt bolnavi de cancer sau oricine altcineva, în cazul în care va avea diferenţe de plătit faţă de anul trecut, acest lucru se va plafona la nivelul lui 2017, deci nimeni nu va plăti în plus faţă de ce a a fost în 2017, nimeni nu va pierde'', susține Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe.

Potrivit unei variante de lucru a ordonanţei pregătite de Finanţe, contribuţiile vor fi plafonate la nivelul anului 2017, iar angajaţii care au avut de pierdut până acum îşi vor primi banii înapoi de la angajatori până pe 31 martie.