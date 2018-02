O deputată din Italia spune că iubitul român i-a sucit mințile și i-a furat banii. Cum arată Bogdan

chiamamicitta.it

Un român de 37 de ani este cercetat pentru fraudă, după ce a fost denunțat la poliție de fosta sa logodnică, deputată în parlamentul italian. Femeia spune că fostul partener de viață i-a furat 23.000 de euro din fondurile electorale.

Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnică, că ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totuși, în această perioadă, partidul din care face parte aceasta este implicat într-un scandal monstruos, mai mulți deputați fiind acuzați că și-au însușit fonduri ale partidului care erau destinate unor proiecte de susținere a firmelor mici, relatează

Giulia Sarti este una din persoanele implicate în scandal, însă ea arată cu degetul spre fostul logodnic și colaborator, un român din Bacău, Bogdan Tibusche, pe care l-a și denunțat pentru fraudarea conturilor. Ea îl însărcinase pe logodnic să se ocupe de transferul banilor donați, însă 23.000 de euro nu au mai ajuns unde trebuie.

În denunț, Giulia Sarti spune că îl angajase pe Bogdan “de aproximativ 4 ani” până când relația lor s-a rupt, în urmă cu un an. Sarti explică faptul că Bogdan, consultant IT, se ocupa de contabilitatea ei. ”Marți (13 februarie – n.r.) seara, am făcut un control precis și mi-am dat seama că nu au fost executate unele transferur”, a declarat deputata, conform Ansa.

“Nu mi-am schimbat încă codurile de acces la contul bancar. I-am cerut explicații lui Bogdan despre banii care lipsesc, dar el a spus că, din motive de sănătate, are nevoie de sume mari de bani”, a mai declarat în plângere Sarti, care mai spune că nu știe unde poate fi găsit fostul iubit.

Cei doi s-au cunoscut în 2013, după ce în e-mailul deputatei intraseră hackerii, iar Bogdan îi fusese recomandat pentru ”rezolvarea problemei.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer