„O măsură aşteptată de toată lumea, pe care aş vrea să v-o confirm, este cea care vizează prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului sau/şi a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, instituită prin Legea 162 din 2026. Astfel, prin hotărârea de Guvern de astăzi, durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, se prelungeşte cu trei luni. Respectiv, de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, potrivit hotărârii adoptate astăzi de Guvernul României. Aceste măsuri sunt active şi în prezent, au generat deja o serie întreagă de beneficii. Potrivit analizelor Ministerului Energiei, la treapta de 25%, diminuarea accizei este de 701,07 per 1.000 de litri, respectiv 0,85 de lei per litru cu TVA. La preţul mediu standard al motorinei de 10,9 lei, aşa cum se înregistra la data de 12 octombrie 2026, în lipsa prelungirii măsurilor, preţul ar creşte de la 1 noiembrie 2026, în condiţii de piaţă neschimbate, la 11,75 de lei per litru. Practic, pentru un plin de 50 de litri, diferenţa este de circa 42 de lei", a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, scrie Agerpres.

El a adăugat că în această perioadă vor fi aplicate în continuare mai multe măsuri.

„Diminuarea accizei la motorină standard continuă pe segmentele bilunare între 1 noiembrie 2026 şi 31 ianuarie 2027. Limita adaosului comercial rămâne, valoarea medie anuală din 2025, majorată o singură dată cu rata inflaţiei, şi contribuţia pe venituri excepţionale se datorează pentru lunile noiembrie 2026 - ianuarie 2027, cu declarare şi plată, până la 25 al fiecărei luni", a explicat Cărbunaru.