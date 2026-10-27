Măsura vine în condițiile în care locuințele s-au scumpit. Iar mulți sunt nevoiți să stea în chirie sau cu părinții, pentru că nu reușesc să strângă banii necesari. Totuși, un avans mai mic duce la un împrumut mai mare și la rate pe măsură, dacă locuințele vor fi cumpărate cu ajutorul unui credit.

Pentru un apartament nou de 100.000 de euro, un tânăr trebuie să aibă acum 15.000 de euro pentru avans.

Dacă proiectul devine lege, ar putea avea nevoie doar de 5.000 de euro. Restul de 10.000 nu dispar din prețul locuinței, ci vor fi împrumutați de la bancă.

Tineri: „E mai ușor cu 5.000, 100%.” (...)

„La 5% s-ar putea să zici ok, am acești bani, am job, dar jobul s-ar putea să nu fie atât de stabil pe cât crezi și, dacă nu ai banii asigurați, mai bine nu.”

Programul are însă reguli diferite în funcție de vechimea locuinței. Pentru cele recepționate în ultimii cinci ani, plafonul de preț ajunge la 140.000 de euro.

Pentru apartamentele mai vechi, creditul garantat de stat este limitat la 66.500 de euro. Dacă un astfel de apartament costă 100.000 de euro, diferența de 33.500 trebuie plătită din economii.

Inițiatorii spun că tocmai strângerea acestor bani îi ține pe mulți tineri departe de propria locuință. Mai ales că avansul nu este singura cheltuială.

Daniela Mihai, unul dintre inițiatori: „Pe lângă avansul acela, mai sunt și cheltuielile notariale, cheltuielile cu evaluarea...”

În București, bugetul de 140.000 de euro oferă mai multe variante, dar în special pentru locuințe mici ori aflate la marginea orașului.

Cristian Tudorache, manager agenție imobiliară: „Bucureștiul are foarte multe zone unde te poți duce cu 140.000 de euro. De la Drumul Taberei, Iuliu Maniu, Militari... dar aici mă refer la apartamente cu două camere cel mult sau garsoniere.”

Pentru un apartament nou de 100.000 de euro, creditul ar crește de la 85.000 la 95.000 de euro. La aceeași dobândă și pe aceeași perioadă, rata lunară ar fi mai mare. Banca verifică oricum veniturile și datoriile clientului, dar economiștii atrag atenția că perioada în care tinerii strâng avansul îi ajută să vadă cât de stabil este venitul lor ori dacă își permit un credit pe termen lung.

Christian Năsulea, economist: „Între 5% și 15% se mai întâmplau lucruri și oamenii își dădeau seama că nu au capacitatea să plătească lună de lună, constant, o rată mare la bancă.”

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va fi adoptat și acolo, legea va fi trimisă la Cotroceni pentru promulgare.