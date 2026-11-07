Directorul CNE Cernavodă a fost întrebat care este nivelul apei în bazinul de răcire şi care ar fi nivelul optim pentru redeschiderea Unității 2, scrie News.ro.

„Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri, mai precis 2,08 metri local. Este suficient pentru funcţionarea Unităţii 1. Pornirea Unităţii 2 este un proces mai complex. De ce? Pentru că depinde o dată de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puţin 10, 15 cm din momentul de faţă, dar funcţionarea Unităţii 1 prin cele trei pompe mari de răcire afectează sau influenţează şi nivelul la Unitatea 2”, a declarat Romeo Urjan.

El a explicat că luni va fi luată o decizie legată de funcţionarea Unităţii 2.

„Şi atunci luni ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei şi asupra influenţei funcţionării Unităţii 1 asupra Unităţii 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulţi parametri care decid repornirea Unităţii 2 şi vor fi luaţi în considerare în cursul zilei de luni”, a explicat directorul CNE Cernavodă.

Directorul Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară, a fost întrebat ce se va întâmpla în momentul în care Unitatea 1 va intra în proces de retehnologizare şi când se va întâmpla acest lucru.

„Retehnologizarea Unităţii 1 este cel mai important proiect al Nuclearelectrica. Chiar anul acesta, Unitatea 1 a împlinit 30 de ani de funcţionare în sistem. Momentul determinant de ieşire a acesteia din serviciu pentru o perioadă de retehnologizare este determinat de analize tehnice care au fost efectuate în cadrul opririi planificate de anul acesta. Aceste informaţii vor deveni publice în următoarele două luni, dar vreau să vă spun că retehnologizarea a început. Proiectul efectiv a început deja. Se lucrează la partea critică de infrastructură şi lucrurile merg bine. Momentul de ieşire va fi stabilit ulterior, în baza unor date tehnice, iar pe acea perioadă vom rămâne în funcţiune cu Unitatea 2”, a afirmat directorul Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.