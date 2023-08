Comisia Europeană a redirecţionat către Ucraina şi Republica Moldova 135 de milioane de euro destinate Rusiei şi Belarusului

Comisarul european însărcinat cu Coeziunea şi Reformele, Elisa Ferreira, a anunţat că această decizie este ”rezultatul războiului brutal al Rusiei împotriva Ucrainei”, relatează Le Monde, potrivit News.ro.

Este vorba despre sume prevăzute prin Fondul Instrumentului de Vecinătate, Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

”Mă bucur că aceste fonduri pe care le-am plănuit iniţial în această cooperare vor fi în beneficiul programelor cu Ucraina şi Republica Moldova”, a transmis Elisa Ferreira.

We have decided to transfer to Ukraine and Moldova €135 million originally earmarked for Russia and Belarus.

This decision follows the suspension of cooperation with Russia and Belarus in the Interreg programmes.