Cât costă alimentele de bază în România, comparativ cu Franța, Italia și Spania. Țara noastră are creșteri de aproape 40%

Astfel, am ajuns să dăm pentru ele mai mult ca italienii, spaniolii sau francezii. Plătim în medie în plus și cu 20 de procente, pentru lapte, ouă, şi orez. Asta în condițiile în care salariile românilor sunt de departe mult mai mici.

Pentru analiză, am ales prețurile practicate de un hipermarket care are magazine atât în România, cât și în Spania ori Italia. Am luat câteva produse similare, pe care le găsim în cele trei țări și am transformat costul la cursul euro de cinci lei.

Pentru o caserolă de pui, în România, am plătit 22 de lei, aproape același preț ca în Spania ori Italia, unde costă doar cu un leu mai mult. Am luat însă şi această brânză, pentru care am plătit șase lei şi 50 de bani, produs care la spanioli și italieni este mai ieftin cu un leu şi 20 de bani. Și pentru aceste iaurturi și un pachet de biscuți, am plătit ușor mai mult ca în străinătate. La final, tragem linie. Bonul nostru arată că am dat în total 59 de lei și 10 bani. Coșurile spaniolilor și italienilor sunt mai ieftine, cu un total de aproape 55 de lei.

Cât costă puiul, lactatele și un pachet de biscuiți în Spania

O caserolă pulpe de pui: 23,5 lei

Brânză - 125 grame: 4,45 lei

Patru iaurturi naturale: 10 lei

Un pachet de biscuiți cu ciocolată: 16,45 lei

Total: 54,4 lei

Prețurile alimentelor în Italia

O caserolă pulpe de pui: 23 lei

Brânză - 125 grame: 5,45 lei

Patru iaurturi naturale: 11,45 lei

Un pachet de biscuiți cu ciocolată: 14,95

Total: 54,85 lei

Aceste calcule ne sunt confirmate şi de românii stabiliţi în aceste ţări. Am făcut o listă cu câteva alimente de bază și i-am rugat să le cumpere. Adina locuiește în Torino, Italia, de mai mulți ani. Iată cum arată coșul ei de cumpărături.

Un kilogram de pâine, 3,59 euro. Un litru de lapte, 1,59 euro. Zece ouă, 2,99 euro. Pulpe de pui, la kilogram, 10,69 euro. O cutie mă costă 5,49 euro. Prețul total, la tot ce am cumpărat, este 16,19 euro.

Cu o inflaţie care a crescut galopant în ultimele luni până la 15 procente, prețurile alimentelor din magazinele noastre au ajuns să le egaleze sau chiar să le depășească pe cele din străinătate. Laptele, orezul și roșiile sunt mai scumpe în București decât în Barcelona, de exemplu. Și tot în Capitală plătim mai mult pentru ouă, lapte și apă, decât în Napoli ori Bologna.

Diferența de prețuri între București și Barcelona

1 l lapte: România - 1,22 euro; Barcelona - 0,94 euro

1 kg orez: România - 1,43 euro; Barcelona - 1,26 euro

1 kg roșii: România - 2,10 euro; Barcelona - 1,91 euro

10 ouă: România - 2,49 euro; Barcelona - 2,44 euro

1 l lapte: România - 2,49 euro; Bologna - 1,12 euro

1,5 l apă: România - 0,58 euro; Bologna - 0,38 euro

Chiar dacă avem prețuri asemănătoare la unele produse cu cele din afară, la final de lună, românii suferă mai mult. Puterea noastră de cumpărare este de patru ori mai mică decât a francezilor și de două, trei ori mai redusă decât cea a spaniolilor ori italienilor. Și asta pentru că în aceste țări salariul minim net sare de 750 de euro lunar, față de 364 de euro, cât primește în mână un român.

Valoarea salariului minim net în România, Franța, Italia și Spania

Franța - 1.603 euro

Italia - 920 euro

Spania - 764 euro

România - 364 euro

În plus, fiecare ţară are un sistem diferit de subvenţii în agricultură, producţie proprie în cazul multor produse lucruri care contează la formarea preţului de final.

Adria Mitroi, profesor în economie: „Noi nu excelăm la niciuna din subvențiile astea, ca dovadă, chiar și produsele la care suntem recunoscuți, prin calitatea excepțională, noi multe din ele le importăm. Sau exportăm, cum știți, cereale și importăm materia finală de patiserie. Pentru că nu avem capacitate nici de depozitare, nici de prelucrare, și atunci ne e mai ușor. Dar, evident că pierdem în acest algoritm. Și atunci nu vă mirați că vedeți diferențele acestea foarte mici pe raft, câteodată, pentru produsele premium, chiar defavorabile.”

Inclusiv o analiză a Comisiei Europene arată că în România unele alimente au înregistrat creșteri de prețuri de aproape 40%, cum ar fi uleiul și grăsimile. De altfel, în medie produsele alimentare de bază sunt cu 15,5 % mai scumpe, față de perioada similară a anului trecut.

