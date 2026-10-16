A fost o investiție privată de 1,2 miliarde de euro, necesară mai ales în orele de vârf ale consumului național, când importăm energie la prețuri uriașe pentru că nu este produsă suficientă în țară.

Centrala pe gaz de la Mintia, construită în locul fostei centrale pe cărbune, are o capacitate instalată de aproximativ 1.700 de MW. Adică mai mult decât cele două reactoare de la Cernavodă la un loc. Inițial va livra însă mai puțin.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Așteptarea este ca la sfârșitul anului să avem peste 1000 de megawați în Sistemul Energetic Național venind de la Mintia, o capacitate importantă care ne poate ajuta mai ales în orele de seară. Evident însă că impactul va depinde foarte mult de prețul gazului natural, care în acest moment, și la nivel european, și în România, este unul ridicat.”

Cel mai probabil, centrala nu va funcționa încontinuu, ci mai ales în momentele de vârf, când avem consum național mare și producție insuficientă. Cum a fost în această perioadă, cu centrala de la Cernavodă oprită din cauza secetei.

Otilia Nuțu, expert în energie: „Centrala asta este destul de flexibilă și asta înseamnă că în acele momente din zi, în care câteva ore e un deficit mare de energie și prețul este foarte mare, atunci să producă. Deci ei vor intra în producție în momentul în care va fi mai ieftin să producă ei decât să imporți. Ăsta este și un avantaj pentru consumatorul final, în sensul că ar fi un preț mai mic decât ar fi altminteri.”

La începutul anului 2027 ar urma să intre în testare și centrala de la Iernut.

Pe de altă parte, centrala de la Cernavodă rămâne luna aceasta închisă. Deși au fost câteva zile cu ploi, nivelul apei nu este suficient pentru ca reactoarele să poată fi repornite. Începutul lunii noiembrie ar putea aduce însă vești bune, pentru că se schimbă condițiile meteorologice. Oficialii vor anunța redeschiderea centralei cu 10 zile înainte.

Ștefana