Bode: Am reuşit să dăm în trafic 77 km de autostradă. Când se va finaliza tronsonul Râşnov - Cristian

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat vineri că autorităţile au dat în trafic până în prezent 77 de kilometri de autostradă, iar până la sfârşitul anului va fi finalizat şi tronsonul de autostradă dintre Râşnov şi Cristian din judeţul Braşov.

„Vorbim la zece luni de aproape 36 de miliarde de lei investiţi din fonduri publice. Este o cifră istorică, cea mai mare sumă investită în investiţii publice din ultimii zece ani. În ceea ce priveşte construcţiile inginereşti reprezintă jumătate din tot ce înseamnă piaţa construcţiilor din România, când spun construcţii inginereşti vorbesc de autostrăzi, drumuri naţionale, stadioane. Construcţiile inginereşti la opt luni au avut o creştere aproape 26 la sută ceea ce reprezintă cea mai mare creştere din ultimii 12 ani”, a afirmat Lucian Bode, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare, conform News.ro.

El a precizat că până în prezent au fost daţi în trafic 77 de kilometri de autostradă.

„În kilometri de reţea de drum modernizat, infrastructură mare modernizată, în aceste 12 luni situaţia se prezintă în felul următor. Am reuşit să dăm în trafic până ieri 77 de kilometri de autostradă. Am convingerea că până la sfârşitul anului vom reuşi să finalizăm şi tronsonul de autostradă dintre Râşnov şi Cristian în judeţul Braşov astfel încât să ne atingem obiectivul despre care am vorbit de-abia în a doua parte a anului când am fost convins că acest lucru se poate întâmpla şi anume să construim şi să dăm în trafic aproape 90 de kilometri de autostradă în România, în guvernarea Ludovic Orban, în condiţiile în care socialiştii înaintea noastră au reuşit să dea în trafic 96 de kilometri de autostradă în trei ani”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Acesta a mai menţionat că au fost date ordine de începere a lucrărilor pentru 180 de kilometri de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare şi drumuri naţionale, fiind semnate contracte de proiectare şi execuţie pentru 440 de kilometri de autostrăzi.

Lucian Bode a mai declarat că din cei aproape 16.000 de kilometri de drumuri naţionale, în ultimul an au fost reabilitaţi 1.300 de kilometri.