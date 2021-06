Bitcoin scade cu 10% după ce China a interzis activităţile de minare în Sichuan

Bitcoin s-a depreciat luni cu aproape 10%, după ce recenta volatilitate de pe piaţa criptomonedelor nu a arătat semne de atenuare, jucătorii de pe piaţă citând extinderea măsurilor anunţate de China împotriva activităţilor de minare de bitcoin.

Luni, bitcoin a scăzut la 32.094 dolari, cel mai redus nivel din ultimele 12 zile şi un declin de aproape 50% faţă de maximumul de 64.895 de dolari atins în data de 14 aprilie.

Cea mai importantă monedă digitală s-a depreciat cu peste 20% numai în ultimele şase zile dar pe ansamblul acestui an s-a apreciat cu peste 10%.

Vineri, autorităţile din provincia chineză Sichuan au interzis activităţile de minare de bitcoin, transmite Agerpres.

China și producția de bitcoin

Producţia de bitcoin din China reprezenta anul trecut aproximativ 65% din producţia globală, conform datelor Universităţii din Cambridge, iar regiunea Sichuan era al doilea mare producător chinez.

Luni, Banca Centrală a Chinei (PBOC) a anunţat că a convocat câteva bănci şi companii de plăţi, solicitându-le să ia măsuri drastice împotriva tranzacţionării de criptomonede. Întâlnirea oficialilor PBOC cu instituţii ca Agricultural Bank of China (AgBank), China Construction Bank (CCB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) şi Alipay vine după ce luna trecută Comitetul de dezvoltare şi stabilitate financiară de la Beijing avertiza că statul chinez va lua măsuri ferme împotriva activităţilor de minare de bitcoin şi a activităţilor de tranzacţionare cu criptomonede, în încercarea de a elimina riscurile financiare.

Banca Centrală a Chinei a cerut instituţiilor să demareze verificări amănunţite ale conturilor clienţilor pentru a-i identifica pe cei implicaţi în activităţile de tranzacţionare cu criptomonede şi să taie urgent canalele lor de plăţi.

De asemenea, PBOC a solicitat băncilor şi companiilor de plăţi să investească mai mult în tehnologiile folosite pentru a identifica mai bine tranzacţiile legate de criptomonede şi pentru a cunoaşte mai bine activitatea clienţilor lor.

La un moment dat, China era una dintre cele mai puternice pieţe pentru bitcoin, cea mai răspândită monedă virtuală. Cu toate acestea, în 2019 autorităţile de la Beijing şi-au schimbat punctul de vedere, iar plăţile cu criptomonede au fost declarate ilegale pe motiv că acestea monede pot fi un instrument utilizat în activităţi infracţionale. Ţara asiatică est îngrijorată de riscul speculativ pe care îl prezintă criptomonedele pentru sistemul său financiar.

Bitcoin este cea mai importantă monedă digitală, cu o cotă de piaţă de aproape 70%.