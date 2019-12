Bani UE pentru afaceri mici în zone sărace. Un antreprenor a luat fonduri pentru tablouri din Swarowski

Fondurile europene pentru afaceri mici se vor dubla pentru următorul exercițiu financiar, adică 2021-2027.

Iar cei interesați să-și deschidă o afacere, trebuie să știe că în România vor avea prioritate proiectele care țin de înalta tehnologie, dar și cele puse pe picioare de persoane care acum au dificultăți să intre pe piața muncii.

Vorbim despre absolvenți, de românii peste 50 de ani, ori din zonele defavorizate. Până acum, prin astfel de programe europene pentru start-up-uri, au fost create peste 10.000 de locuri de muncă.

Cocuța Cotoc a locuit 10 ani în Palma de Mallorca, Spania, unde a plecat la muncă pentru a-și susține băiatul la facultate. Așa cum și-a dorit mereu, s-a întors acasă în Bucovina, unde și-a deschis propria afacere cu 31.000 de euro, bani europeni, prin programul dedicat celor din străinătate care vor să revină în țară.

Antreprenor: „Am cumpărat mașini, că fac sumane, traste. Am nevoie de mașini, am investiți, materia primă este românească. Am doi angajați, suntem la început de drum. Viziunea mea e ca în timp să fie cât mai mulți angajați. E bine, ești acasă. Niciodată sentimentul ăsta de acasă nu poate fi înlocuit cu absolut nimeni.”

Și Cătălin și-a deschis o afacere în Piatra Neamț tot din fonduri europene. Creează tablouri cu cristale Swarovski.

Antreprenor: „33.000 de euro în două tranșe, prima tranșă a fost deja livrată în cont și ăsta e primul rezultat al muncii. Mi-am dorit să lucrez pentru mine și să îmi văd de visul meu.”

În perioada 2021-2027, programele start-up plus, start-up nation și start-up diaspora vor fi mai probabil redenumite, însă suma alocată se va dubla și va ajunge la 8,3 miliarde de euro. Prioritare vor fi afacerile din tehnologie și cele deschise de absolvenți de facultate, de cei care au peste 50 de ani sau care se află în zone slab dezvoltate.

În plus, ministrul Fondurilor Europene ia în calcul și un alt program, prin care tinerii absolvenți să primească vouchere.

Ioan-Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene: „O sumă de bani pe care ei, pe baza unui plan de afacere, o vor putea utiliza și calitățile dobândite în ciclul educațional pe care l-au parcurs să poată fi valorificate în economia reală.”

Deocamdată nu a fost stabilită valoarea unui astfel de voucher.

