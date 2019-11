Fonduri europene pentru rufe murdare şi cafea prăjită pe loc

Aproape 10.000 de firme noi și-au făcut apariția pe piață în acest an, cu ajutorul banilor europeni.

Înainte însă, tinerii antreprenori au făcut cursuri de pregătire, iar cei care au avut cele mai îndrăznețe idei au primit aproape 40.000 de euro pentru punerea lor în practică. În total, finanțarea prin programul ''Start-up Plus '' s-a ridicat la 300 de milioane de euro, iar din această vară, majoritatea proiectelor și-au început activitatea.

Soții Nimigean din Timișoara au dezvoltat un serviciu de transport pentru rufele murdare. Mai exact, merg la clienți, iau hainele și le duc la curățătorie. Doritorii au la dispoziție cinci puncte de colectare, în zonele în care se află clădiri de birouri. Pentru comenzi mai mari de 150 de lei, soții merg și la domiciliu.

Anca Nimigean, antreprenor: „Aveam foarte mult de lucru amândoi și aveam evenimente în weekend și vedeam că se vine la corporație cu de toate. Și zic: de ce nu ar putea să vină cineva să îmi ia și hainele să mi le ducă la spălat?”

Ca să își pună afacerea pe picioare, cei doi au obținut aproximativ 33.000 de euro.

Ovidiu Nimigean, antreprenor: „Clientul își depune o comandă pe website, noi venim la el acasă sau la companie”

Peste 170 de instituții și ONG-uri din toată țara au primit finanțare pentru a organiza cursuri de antreprenoriat. La final, acestea au selectat câte 50-60 de planuri de afaceri.

Potrivit Ministerului Fondurilor Europene, cele mai multe afaceri au apărut în domeniul reparațiilor auto, activităților recreative și restaurantelor.

Vlad Petcu, Smart StarUp: „S-a pus accent cel mai mult pe domenii transversale, spre exemplu protecția mediului, inovativitate, IT and C, astfel încât să încercăm să avem o valoare adăugată pe mai multe sectoare”.

Tot în Timișoara, mai mulți tineri au deschis o cafenea în care vor să le arate clienților drumul cafelei din prăjitor, până în ceașcă. Au primit pentru asta 35.000 de euro.

Georgiana Stan, PR specialist cafenea: „Sunt foarte puține cafenele în Timișoara care vând cafea de specialitate , prăjită local”

O altă tânăra și-a deschis un magazin online care îi ajută pe artiștii la început de drum să își vândă lucrările.

Ioana Terhes, antreprenor: „Ne dedicăm atât tinerilor artiști, cât și oamenilor dornici de a avea în casele lor opere de artă unicat”

Prin programul StartUp Plus au fost create aproape 20.000 de noi locuri de muncă. Beneficiarii au primit inițial 75% din finanțare, iar restul de bani îi vor lua dacă într-un an firma are o cifră de afaceri care se ridică la 30 la sută din tranșa primită.