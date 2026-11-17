Pagina oficială a companiei dedicată stării sistemelor arată că serviciile iCloud Account și Sign In, care gestionează conturile și autentificarea utilizatorilor, se confruntă cu probleme care îi afectează pe „toți utilizatorii”. Din această cauză, serviciile ar putea funcționa lent sau ar putea deveni indisponibile. De asemenea, sunt semnalate probleme la App Store, AppleCare pe dispozitiv și Apple Music, potrivit Tech Crunch.

Conform Downdetector, utilizatorii au semnalat probleme cu serviciul de asistență Apple, Apple Pay, App Store, Apple Business Manager, Apple Music și Apple Store.

Cum pot fi afectați utilizatorii

La fel ca alte mari companii din domeniul tehnologiei, Apple se confruntă periodic cu întreruperi și probleme tehnice care afectează serviciile sale online. Totuși, defecțiunile de acum ar putea fi resimțite mai puternic de utilizatori, deoarece problemele cu iCloud pot afecta și autentificarea în conturi. Astfel, iPhone-urile le-ar putea solicita utilizatorilor să introducă din nou datele Apple ID și parola, iar încercările de conectare la alte servicii folosind contul Apple ar putea eșua.

Mai mulți utilizatori au scris și pe Reddit că nu au reușit să activeze un iPhone nou, o problemă care ar putea avea legătură cu defecțiunile înregistrate de Apple.

Pe fondul creșterii recente a atacurilor cibernetice bazate pe inteligență artificială, utilizatorii rețelelor sociale au început deja să speculeze cu privire la cauza problemelor. Unii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu incidentul de la Apple, care apare la doar câteva zile după ce o serie de defecțiuni tehnice au afectat sistemele cloud ale Microsoft, inclusiv serviciile Outlook și Teams. Problemele companiei au fost provocate de o succesiune de erori software.

Tot în această săptămână, aplicația bancară Chase a fost indisponibilă pentru scurt timp. În plus, rețeaua internă securizată a Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA) s-a confruntat, la momentul publicării informației, cu o întrerupere parțială. Ambele incidente au fost puse pe seama unor erori software.

Până în prezent, niciuna dintre întreruperile de servicii înregistrate în ultima săptămână nu a fost atribuită unor atacuri cibernetice, ci unor probleme tehnice.

Apple nu a răspuns încă solicitării de comentarii trimise de publicația TechCrunch, însă a declarat pentru Bloomberg că întreruperile au fost provocate de o actualizare internă, nu de un atac cibernetic.

„Multe dintre sistemele noastre au revenit în funcțiune după ce o actualizare internă a provocat întreruperi în această dimineață. Lucrăm pentru a repune în funcțiune și celelalte sisteme cât mai curând posibil”, a transmis compania.

După raportarea primelor probleme, Apple și-a actualizat pagina privind starea sistemelor și a inclus și alte servicii afectate: Apple School Manager, iCloud Mail, aplicațiile web iCloud (iCloud.com), Schoolwork și Volume Purchase Program.