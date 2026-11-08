Potrivit unui studiu, vânzările au crescut cu aproape 20 de procente. Cel mai bine se vând conservele cu ton, sardine, hering și macrou, în ulei sau în suc propriu.

Sunt relativ ieftine, la îndemână și potolesc foamea. Proteinele cu puține calorii și omega-3 sunt recomandate inclusiv de medici.

O conservă de pește poate costa sub 10 lei. Aşa că este probabil principalul motiv pentru care românii au pus mai des acest produs în coş față de anii trecuţi.

Tânără: "De câteva ori pe lună sigur, este comod, ușor și rapid și dacă ești la serviciu și ai o mică pauză, e foarte comod de luat, ai o masă cât de cât completă."

În topul preferințelor este tonul, care s-a vândut cu 30% mai mult faţă de anul trecut. Urmează sardinele și heringul.

Femeie: "Din acelea în sos tomat. Este foarte bun, conține fier."

În băcănii, conservele ceva mai scumpe sunt căutate în special pentru gust și proveniența peştelui. Aici, de exemplu, toți peștii provin din Marea Mediterană, iar conservele vin în ulei de măsline extravirgin, cu fulgi de chilli sau ardei copți. Aici preţurile pornesc de la 30 de lei însă ajung până la 70 de lei pentru o conservă.

Ştefan Mihăilescu, reprezentant al băcăniei: "Am înregistrat o creștere de 25 la sută. Tonul e pe primul loc pentru că poate fi asociat foarte ușor cu paste, cu salată și, de ce nu, mâncat simplu cu o pâine prăjită bună și niște unt".

Nutriționiștii spun că peștele conservat poate fi o alternativă practică pentru cei care nu reușesc să includă suficient pește gătit în alimentație. În plus, e recomandat inclusiv celor care vor să slăbească sau să-şi menţină silueta.

Adina Rusu, nutriționist dietetician: "Păstrează profilul de acizi grași omega3 extrem de importanţi pentru efectul lor antiinflamator în organism. Ne aduc și proteinele, de exemplu sardinele pot ajuta și prin aportul lor de calciu".

Potrivit cercetării de piaţă inclusiv pastele tartinabile din pește au câștigat teren în acest an, cu o creștere a vânzărilor de 16%.