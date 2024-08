Alimentele care au avut cele mai mari scăderi de preț după ce statul a cerut plafonarea adaosului comercial

„Este un an electoral, iar anumite rezultate ar putea fi ușor deformate", sunt însă de părere economiștii.

Potrivit lor, ieftinirile au fost punctuale și nu au avut neapărat legătură cu plafonarea. Totuși, autoritățile pregătesc o nouă ordonanță care va funcționa după același principiu al plafonării și s-ar aplica pentru toate alimentele fabricate în România.

Reprezentanții Consiliului Concurenței au comparat prețurile pe care le-au avut 22 de produse alimentare între iunie 2023 și iunie 2024. Dintre aceste alimente, ceapa, făina, mălaiul și morcovii au avut cele mai mari scăderi de preț - de peste 30%. Potrivit autorităților, în intervalul de timp menționat, au fost mai ieftine cu peste 20% și zahărul, pâinea, magiunul și uleiul. La polul opus, cele mai mici scăderi au fost observate la ouă, carne de porc și lapte - sub 5%.

Sunt alimentele pentru care statul a decis, ca din luna iulie 2023, să aibă adaosul comercial plafonat la 20%. Măsura a fost prelungită de mai multe ori și, de fiecare dată, a stârnit nemulțumirea companiilor implicate, dar și a cumpărătorilor. Scăderea prețului a făcut ca aceste alimente să fie produse în cantități mai mici și, totodată, a fost compensată de scumpiri la alte produse care nu se încadrau în criteriile stabilite de stat.

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta: „Dacă am scăzut puțin prețul la un anumit sortiment de brânză, a crescut prețul la alt sortiment de brânză, la cașcaval și așa mai departe. Deci din punct de vedere al consumatorului, nu a mulțumit pe toată lumea. Și a adus pierderi mari procesatorilor și comercianților. S-a câștigat numai politic pentru că suntem într-un an electoral.”



Ideea este susținută și de unii economiști care spun că, în realitate, ieftinirile au fost punctuale, iar acolo unde au fost, nu au neapărat legătură cu plafonarea. Unii comercianți au avut perioade de oferte, tot mai vânate de cumpărători în ultimul an.

Bogdan Belciu, economist: „Prețurile, în ansamblul lor, nu au scăzut. Inflația continuă, deși evident cu ritmuri mult mai mici, dar România continuă să aibă a doua cea mai mare inflație din Europa. Putem ca, într-un mod conjunctural, să vedem anumite produse la anumite momente în timp, o aparentă scădere a prețurilor, dar nu este ceva sistematic, din păcate. Și nu este ceva care să acopere întregul coș de consum al omului normal.”



Totuși, guvernanții pregătesc o nouă ordonanță care, de această dată, va viza toate alimentele produse în România. Noua măsură va funcționa după același principiu, de limitare la 20% a adaosului comercial, pentru zeci de mii de produse fabricate la noi în țară, spun oficialii.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Această ordonanță este finalizată. Se va agrea probabil și în coaliția de guvernare. În continuare spun că această plafonare a adaosului comercial este una corectă. Ordonanța pe care noi o vom duce în Guvernul României nu va mai avea perioadă și va fi nelimitată.”



Economiștii sunt de părere că măsura este una neconcurențială și ar putea fi sancționată de Comisia Europeană care susține o piață liberă a mărfurilor. În plus, există posibilitatea ca unele companii să își mute producția în alte țări. Ordonanța ar urma să fie adoptată luna viitoare, susțin oficialii.

