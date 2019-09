Povestea Simonei, condamnată în cărucior de propriul soț: „Mi-a zis: am venit să te omor”

Astăzi, de la ora 17:00, la Știrile PROTV începe campania FEMEIA CA O PRADĂ. Elena Lasconi prezintă, în cadrul Știrilor PRO TV, o serie de reportaje despre violența domestică.

Una dintre victime este Simona, care a vorbit cu Elena despre drama prin care a trecut pentru ca alte persoane care trăiesc într-o relație abuzivă să aibă puterea să plece din mediul toxic.

”A luat un cuțit și mi-a zis: Am venit să te omor. M-am împiedicat și s-a aplecat deasupra mea și m-a înjunghiat, cuțitul s-a înțepenit în coloană. Am paralizat. Mi-a lăsat Dumnezeu, în afară de viață, brațele, mintea și vorba. A fost condamnat la 3 ani și a făcut 1 an și 11 luni”, a spus femeia, care a avut și un avertisment pentru cele care se află în relații abuzive: „Le-aș pune să se uite bine la căruciorul ăsta și să se gândească că ar putea să fie așa, sau mai rău.”

