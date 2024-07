Sidonia a făcut contestație după ce a luat 9,95 la Evaluarea Națională. Ce notă a primit la reevaluare: „Este ireal!”

Adolescenta nu s-a mulțumit cu media 9,95 și, sfătuită de profesorul de matematică, a depus contestație, informează Observatorul Prahovean.

În urma acestui demers, ea a reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională.

„Nu pot să cred, este ireal, mi se pare că visez. Am riscat, fiindcă puteam fi depunctată, însă, nu a fost așa. Am primit și la matematică nota perfectă. Nu am trăit vreodată o mai mare bucurie”, a declarat Sidonia.

Alături de Alexia Pelin de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, câmpineanca a devenit al doilea adolescent din Prahova cu rezultat perfect la examenul național.

