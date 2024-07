Toată ROMÂNIA a fost cu ochii pe EURO 2024! PRO TV, lider absolut de audiență cu meciurile de la turneul final

Sute de milioane de suporteri din toate țările au simțit la unison timp de o lună. EURO 2024 a scris istorie, iar meciurile difuzate de PRO TV au înregistrat adevărate recorduri pe piața din România, fiind întotdeauna lider absolut de audiență!

La nivel național, 10.1 milioane de oameni au văzut cel puțin o repriză din meciurile de la EURO 2024. Totodată, meciurile difuzate la PRO TV au avut, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în medie, 10.9 puncte de rating și 45.1% cotă de piață fiind un record obținut în România în urma difuzării meciurilor de la EURO.

Meciul România – Olanda, difuzat în data de 2 iulie, de la ora 19:00, disputat în etapa Optimilor la EURO 2024 a devenit programul cu cel mare share de până la acest moment în țară. PRO TV a înregistrat, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, 30.7 puncte de rating și 81.6% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 1.3 puncte de audiență și 3.4% share. La nivel național, meciul a fost urmărit în fiecare minut de 4.9 milioane de oameni, în timp ce 6.6 milioane de români au văzut cel puțin un minut din transmisiune.

Ultimul meci de la turneul final, Finala jucată între Spania și Anglia a înregistrat cifre record în România. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, ajungând la 58.8%, în timp ce ocupanta locului 2 avea doar 6.5% cota de piață, de nouă ori mai puțin. La nivel national, fiecare minut al finalei a fost urmărit de 2.9 milioane de români, în timp ce 4.6 milioane de oameni au vizionat cel puțin un minut din Finala EURO 2024!

Studioul EURO, emisia specială adusă de Coștin Stucan, Cătălin Oprișan și experții în fotbal, a avut, în medie, un rating de 4.7 puncte și un share de 32.3%, fiind cel mai mare share mediu al unui program de specialitate pentru EURO, din 2012 și până în prezent, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

EURO 2024 a reprezentat momentul în care suporterii au simțit că naționala României joacă din nou cu sufletul și le poate aduce bucuria reală, iar cei de acasă le-au fost aproape la fiecare pas! În medie, cele patru meciuri ale Generației de suflet au obținut, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, un share de 73.9%, de aproape 14 ori mai mare decât al ocupantei poziției secunde, care avea 5.4%. La nivel național, fiecare minut din aceste jocuri a fost urmărit de 3.9 milioane de oameni, având o medie de 22.7% rating, în timp ce locul secund avea doar 2% rating. În plus, este de remarcat faptul că 9 milioane de oameni au văzut cel puțin un minut din meciurile României la EURO 2024.

Pentru acest turneu final, PRO TV a avut mai multe echipe în Germania care i-au ținut pe cei de acasă la curent cu toate detaliile! Din partea echipei de Sport, reporterii Matilda Popa și Constantin Toma s-au aflat constant alături de națională, alături de operatorii lor Edi Obretin și Radu Bunescu, iar din partea echipei de Știri au fost Cosmin Stan și colegul său cameraman, Ioan Bucșa. În România, din cadrul departamentului de Sport, Florin Culiță, Radu Abramescu și Alin Floroiu au fost producătorii responsabili de programele destinate EURO 2024. Alături de aceștia, Andrei Grecu și Cristi Pintea, parte din același departament au făcut parte din echipa de comentatori a turneului final și din cei care au adus informațiile relevante în Studioul UEFA EURO 2024 de la PRO ARENA.

Robert Zamfirescu, General Producer Sport în cadrul PRO TV recunoaște că întreaga perioadă a fost una extrem de încărcată pentru toți oamenii implicați, dar și una care a adus rezultate incredibile: ”Încă nu-mi vine să cred că am ajuns la final de EURO 2024! Au fost câteva luni în care alături de colegii mei din departamentul de Sport am muncit enorm pentru a le aduce celor de acasă meciurile pe care le așteptau, dar și emisiile și transmisiunile speciale care îi țineau la curent cu tot ce se întâmpla în Germania. Alături de noi, am avut o susținere incredibilă din partea colegilor din alte departamente care au lucrat constant pentru a oferi o experiență EURO completă celor de acasă. Mă bucur că telespectatorii ne-au fost aproape, zi de zi și că împreună am scris istoria acestui turneu final. Nu uitați, EURO 2028 se vede tot la PRO TV, PRO ARENA și pe VOYO!”

EURO 2028 se va vedea la PRO TV și pe VOYO!

