Nicolae Stanciu: „Cred că am început bine, 15-20 de minute, după a picat acel gol şi, în mare, au controlat jocul”

„Sigur că e greu! Toată lumea îşi dorea să ne continuăm drumul, să ajungem in sferturi. Cred că am început bine, 15-20 de minute, după a picat acel gol şi, în mare, au controlat jocul. Iar ultimele două goluri au venit aşa… era normal să lăsăm spaţii, să încercăm să egalăm şi să trimite meciul în prelungiri. Să facem tot ce depinde de noi, pentru că nu mai conta darcă era 2-0 sau 3-0.



Sunt mândru de colegii mei, de oamenii din staff-ul echipei naţionale, pentru că ceea ce am vorbit în dimineaţa meciului din Andorra, din acel moment am şi făcut. Şi mă refer la faptul că ieşim după fiecare meci fără regrete, lăsăm totul acolo, pe teren, ca la final să ne putem privi în ochi să să putem să ne strângem mâinile. Astăzi am strâns mâna şi adversarului pentru că au fost mai buni decât noi şi meritau să câştie. Ne-am privit în ochi în vestiar pentru că ştim că la acest euro toată lumea a făcut ce a depins de el să ajute echipa să aibă rezultate. Şi cred că am făcut o treabă bună, pentru că au trecut 24 de ani de când am mai ieşit dintr-o grupă la un turneu final.

Vreau să le mulţumesc tuturor românilor! Jos pălăria pentru suporteri, pentru cei are au venit în Germania, pentru oamenii de acasă. Pentru ei jucăm, sper că le-am făcut o vară frumoasă!

Suntem conştienţi că ceea ce va urma va fi şi mai dificil, la anul, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Cred eu că grupul ăsta are tot ce-i trebuie pentru a reuşi să se califice la mondial!”, a declarat Nicolae Stanciu.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

