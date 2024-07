România - Olanda, LIVE TEXT. Meciul din optimile EURO 2024 va fi în direct la PRO TV și pe VOYO, la ora 19:00

Partida va fi transmisă și pe stirileprotv.ro, în format LIVE TEXT.

Cel puțin 20.000 de români vor susține echipa națională pe stadionul din capitala Bavariei. Iar alte câteva milioane vor sta cu sufletul la gură în fața ecranelor sperând că România va învinge Țările de Jos și se va califica în sferturile de finală de la EURO 2024. Ar fi prima victorie în faza eliminatorie la un campionat european.

Până la ediția din acest an, România mai ieșise o singură dată din grupe la un campionat european. S-a întâmplat la ediția din anul 2000, găzduită chiar de Țările de Jos, alături de Belgia.

Ultima dată, cele două echipe s-au întâlnit pe 14 noiembrie 2017, într-un meci amical disputat la București, câștigat de olandezi cu 3-0. Doar patru fotbaliști de atunci se mai regăsesc în loturile celor două echipe pentru EURO 2024.

Trei dintre ei sunt la Olanda: Nathan Aké, Virgil van Dijk și Matthijs de Ligt. Singurul român rămas în lot de la acel meci din urmă cu 7 ani este Nicolae Stanciu, care este acum căpitanul echipei.

Cum a ajuns România să înfrunte Olanda în optimile EURO 2024

România s-a calificat în optimi de pe primul loc, într-o Grupă E în care toate echipele au adunat câte 4 puncte, iar diferența s-a făcut la golaveraj. „Tricolorii” au început turneul în forță, cu o victorie cu 3-0 în fața Ucrainei. A urmat o înfrângere cu Belgia (0-2) și un egal cu Slovacia în ultimul meci (1-1).

De partea cealaltă, Olanda a acumulat tot 4 puncte, dar a terminat pe locul al treilea Grupa D, din care au mai făcut parte Franța, Austria și Polonia. „Portocala mecanică” a început cu o victorie chinuită în fața Poloniei, scor 2-1. A urmat o remiză albă cu Franța (0-0). În ultimul meci a venit surpriza: Austria a câștigat cu 3-2 și i-a trimis pe olandezi pe locul 3.

Echipa învingătoare va juca împotriva Austriei sau a Turciei în sferturile de finală, pe 6 iulie, la Berlin.

România a învins o singură dată Olanda

Statisticile nu sunt de partea României în această confruntare. Am jucat de 14 ori împotriva Țărilor de Jos de-a lungul timpului și am pierdut de 10 ori, iar alte trei meciuri s-au terminat la egalitate, potrivit statisticilor de pe site-ul UEFA.

Singura victorie am obținut-o în 2007, la Constanța, în preliminariile EURO 2008. Am câștigat atunci cu 1-0, prin golul marcat de Dorin Goian.

În aceste 14 confruntări, Olanda a marca 29 de goluri, în timp ce România a înscris doar de 3 ori.

Istoricul confruntărilor:

► Olanda - România 6-0 (Mai 1924 - Jocurile Olimpice)

► România - Olanda 0-0 (Iunie 1968 - Amical)

► Olanda - România 2-0 (Decembrie 1970 - Amical)

► Olanda - România 0-0 (Iunie 1974 - Amical)

► Olanda - România 2-0 (Iunie 1988 - Amical)

► Olanda - România 2-1 (Mai 2000 - Amical)

► România - Olanda 0-2 (Martie 2005 - Preliminarii Campionatul Mondial 2006)

► Olanda - România 2-0 (Iunie 2005 - Preliminarii Campionatul Mondial 2006)

► Olanda - România 0-0 (Martie 2007 - Preliminarii EURO 2008)

► România - Olanda 1-0 (Octombrie 2007 - Preliminarii EURO 2008)

► Olanda - România 2-0 (Iunie 2008 - EURO 2008)

► România - Olanda 1-4 (Octombrie 2012 - Preliminarii Campionatul Mondial 2014)

► Olanda - România 4-0 (Martie 2013 - Preliminarii Campionatul Mondial 2014)

► România - Olanda 0-3 (Noiembrie 2017 - Amical)

Edi Iordănescu a explicat cum putem bate Olanda

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, că echipa României trebuie să aibă un joc aproape perfect ca să învingă naționala Țărilor de Jos, care este favorită în meciul de marți.

„Când joci cu istoria în faţă e clar că e un meci de la care îţi doreşti cât mai mult. Nu există un meci uşor de pregătit. Va fi extrem de greu. Noi ce am construit, am construit cu realism şi da, vă spun că Olanda este favorită. Şi noi avem setul nostru de atuuri, am consolidat un grup bun, şi sportiv şi uman, avem o ţară care respiră în acelaşi timp cu echipa. Ne inspirăm şi din trecut, mai ales din trecutul frumos. Ştim că trebuie să fim aproape de perfecţiune mâine pentru a avea succes. Trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere, fizic şi mental, să ne dorim cu adevărat să mergem mai departe. Am încredere în echipă. Ca organizare de joc trebuie să fim extraordinari, să nu facem greşeli. E posibil să apară schimbări mâine, sperăm să avem inspiraţia să alegem bine şi pe parcurs să facem la fel. este important să fim solizi în joc şi disciplinaţi, am pregătit şi loviturile de la 11 metri. Suntem dispuşi să dăm totul pentru a lua totul, ne dorim o calificare enorm, dar suntem conştienţi că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a trece mai departe şi a aduce o bucurie poporului român”, a declarat selecționerul român.

Iordănescu spune că o calificare în sferturile de finală ale EURO 2024 ar putea fi „un nou început” pentru echipa națională a României.

„Am făcut o muncă bună împreună cu staff-ul şi echipa. Acum responsabilitatea e mare şi să facem o performanţă unică. Sperăm să fie un nou început pentru echipa naţională. Ar fi fabulos să mergem în sferturi”, a mai spus Iordănescu.

„O luăm în serios pe România”. Koeman e impresionat de echipa condusă de Edi Iordănescu

„O luăm în serios pe România! Foarte serios! Știu la ce ne putem aștepta. Trebuie să fim mai buni decât la meciul contra Austriei. Este o echipă care poate fi foarte agresivă și e foarte puternică din punct de vedere fizic în zona defensivă. Are individualități și creează pericol la cornere și loviturile libere. Cred că este suficient...”, a declarat Koeman.

După înfrângerea surprinzătoare cu Austria, selecționerul Țărilor de Jos, Ronald Koeman, este încrezător că echipa sa nu va mai repeta aceleași greșeli și în meciul cu România.

„Nu cred că vom face multe schimbări în unsprezecele de start. Nu trebuie să ne panicăm doar din cauza unui rezultat. Uneori este vorba doar de faptul că adversarii sunt mai buni”, a subliniat Ronald Koeman.

„Acceptăm criticile şi vrem ca mâine să aducem bucurie fanilor. Am sentimentul că vom arăta o reacţie bună după meciul cu Austria”, a adăugat Koeman, campion european ca jucător în 1988.

Singurul selecționer român care a învins Țările de Jos a dezvăluit strategia care ne poate aduce victoria

La victoria din 2007, pe banca tehnică a echipei naționale era Victor Pițurcă. Fostul selecționer consideră că echipa Olandei de atunci era mai puternică decât cea din prezent și spune că „tricolorii” trebuie să fie aproape perfecți ca să se califice în sferturi.

„Trebuie să găsim tactica și strategia adecvată pentru a putea trece mai departe. Orice mic amănunt e foarte important în acest joc. Jucătorii trebuie să știe acest lucru, să fie foarte bine puși la punct pe tot parcursul jocului și nu trebuie să avem scăpări de marcaj în propria noastră jumătate de teren. Olandezii te pot taxa”, a declarat Pițurcă într-un interviu pentru PRO TV.

„Olanda e o nucă foarte tare pentru România. Chiar dacă au pierdut cu Austria și meciurile lor de la acest turneu final nu se ridică la un nivel foarte bun, dispun totuși de jucători extrem de puternici, care pot schimba soarta unei partide în orice moment. Sigur că nu mai sunt valorile de dinainte, însă rămâne o nucă foarte puternică pentru noi.

Nu îmi place să dau sfaturi și nu dau sfaturi, sunt oameni care se ocupă de acest aspect. Ce pot să spun este faptul că trebuie să jucăm aproape de perfecțiune, să fim psihic și fizic la cel mai înalt nivel ca să obținem un rezultat bun. Bineînțeles, e obligatoriu să marcăm gol, poate chiar goluri, pentru a putea trece de această fază”, a mai spus fostul selecționer.



Victor Pițurcă a prefațat meciul România - Olanda de la EURO 2024 pe www.sport.ro

Meciul România - Olanda, analizat de jurnaliștii de la AFP

Considerată printre outsideri la EURO 2024, Olanda are de apărat un statut de respectat în optimile de finală care se vor desfășura marți seară, la Munchen, împotriva României, scrie AFP într-o cronică a meciului.

Olanda, obișnuită să ajungă în fazele finale ale Campionatelor Europene între 1988 și 2004, nu a mai reușit să intre în top 8 la ultimele turnee finale. A suferit eliminări în faza grupelor în 2012, în optimi în 2021 împotriva Cehiei, și nu a reușit să se califice la turneul final din 2016.

„Trebuie să găsim marți răspunsurile potrivite, deoarece miza este mare. Ar putea fi chiar finalul pentru noi. Evident, nu este ceea ce ne dorim, dar se poate întâmpla dacă nu jucăm mai bine decât am făcut-o până acum”, a avertizat selecționerul olandez Ronald Koeman.

Koeman, revenit pe banca Olandei de la 1 ianuarie 2023, este sub presiune, deși contractul său ar trebui să dureze până la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în America de Nord (Statele Unite, Canada, Mexic).

„Nu cred că este o întrebare potrivită pentru acest moment”, a răspuns Koeman întrebat despre posibilele consecințe asupra viitorului său în cazul unei eliminări în optimile de finală ale EURO 2024.

El a recunoscut că performanțele echipei sale în grupă au fost insuficiente: o victorie chinuită cu Polonia (2-1), o remiză cu Franța (0-0) și o înfrângere în fața Austriei (3-2). Olanda a ocupat locul trei în cea mai dificilă grupă de la EURO 2024, acumulând 4 puncte.

„Din fericire pentru olandezi, aceștia se confruntă cu cea mai slabă câștigătoare de grupă, România, care a încheiat această primă fază cu același număr de puncte, 4", menționează AFP.

Românii trăiesc o „dulce euforie” de la victoria cu 3-0 împotriva Ucrainei, în primul meci al naționalei conduse de Edward Iordănescu, de acum două săptămâni la Munchen, notează sursa citată.

Datorită acestei a doua victorii în 17 meciuri la EURO, România și-a validat calificarea în faza eliminatorie, la fel ca în anul 2000. Atunci, România a ajuns în sferturi de finală, eliminând Germania și Anglia în grupă, dar era la apogeul unei „generații de aur” conduse de Gheorghe Hagi.

„Fotbalul românesc a avut o generație de aur cu rezultate grozave”, a declarat antrenorul Edward Iordănescu după victoria (3-0) împotriva Ucrainei.

„Dar actuala generație are suflet și o inimă uriașă. Este fără limite”, a subliniat selecționerul despre jucătorii săi.

Fiul lui Anghel Iordănescu, selecționer al României din septembrie 1993 până în iulie 1998, Edward reprezintă legătura dintre cele două generații, la fel ca Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi. La 25 de ani, el joacă „cu mândrie" cu numărul 10 pe tricou, același număr purtat de tatăl său. „Este o presiune cu care m-am născut, așa că m-am obișnuit", a explicat Ianis Hagi.

Loturile de 26 de jucători ale României și Olandei

România:

► Portari: Florin Niţă, Horaţiu Moldovan, Ştefan Târnovanu;

► Fundași: Andrei Raţiu, Vasile Mogoş, Radu Drăguşin, Bogdan Racoviţan, Adrian Rus, Ionuţ Nedelcearu, Andrei Burcă, Nicuşor Bancu;

► Mijlocași: Deian Sorescu, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Adrian Şut, Darius Olaru, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Florinel Coman;

► Atacanți: Denis Drăguş, George Puşcaş, Denis Alibec, Daniel Bîrligea

Olanda:

► Portari: Bart Verbruggen, Justin Bijlow, Mark Flekken;

► Fundaşi: Lusharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Daley Blind, Ian Maatsen, Denzel Dumfries;

► Mijlocaşi: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Georginio Wijnaldum;

► Atacanţi: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Xavi Simons, Wout Weghorst.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: