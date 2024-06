Coman, mesaj clar înaintea meciului cu Belgia: "Ne-am câștigat dreptul de a visa". Imagini de la antrenamentul "tricolorilor"

Florinel Coman a prefațat, joi, într-o conferință de presă, meciul de la Koln, cu Belgia.

"Belgia este o echipă foarte puternică. Am făcut o analiză scurtă, am văzut ce jucători au, ce calitate. La noi, unitatea e mai presus de orice. Am demonstrat că avem jucători care îți pot câștiga meciul cu o execuție, avem jucători care pot alerga 90 de minute, se pot sacrifica pentru un rezultat, pentru această țară", a declarat starul de la FCSB.

"Nu este important cine marchează. Important este ca România să facă o figură frumoasă, adică să iasă din grupe, pentru că ne-am câștigat dreptul de a crede în noi", a mai spus Florinel Coman.

Acesta a anunțat că "tricolorii" sunt pregătiți să meargă cât mai departe la EURO 2024: "Ne-am câștigat dreptul de a visa, de a crede că putem să ajungem cât mai departe".

Atmosfera în cadrul echipei naționale este una cât se poate de bună înaintea meciului cu Belgia. Jucătorii s-au antrenat, joi, cu zâmbetul pe Wurzburg.

"Concentrare, dar și zâmbete înainte de ultimul antrenament la Wurzburg înaintea plecării către Koln pentru meciul cu Belgia de sâmbătă!", a transmis Federația Română de Fotbal, care a publicat mai multe fotografii surprinse în timpul ședinței de pregătire.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: