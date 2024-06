Reacția Ucrainei după ce a pierdut la scor cu România, la EURO 2024. Ce au spus despre echipa noastră

"Am avut posesia, dar nu ne-am creat deloc ocazii", a reacţionat selecţionerul naţionalei de fotbal a Ucrainei, Serhi Rebrov, după înfrângerea suferită luni cu 3-0 împotriva României, la debutul în Grupa E de la EURO 2024, informează site-ul UEFA.

"În mod clar, au fost diferite componente ale jocului. Noi am avut posesia, dar nu ne-am creat deloc ocazii. Nimeni nu se aştepta la acest rezultat. Ne aşteaptă un meci foarte important (cu Slovacia - n. r.). Trebuie să vorbim între noi şi să ne pregătim pentru următorul meci", a declarat Rebrov.

"România este o echipă bună. Am mai spus-o în conferinţa de presă de ieri dinaintea meciului, este o naţiune fotbalistică. Ei pot să joace fotbal şi au demonstrat-o astăzi. Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul nostru meci împotriva Slovaciei", a spus tehnicianul, conform Agerpres.

Taras Stepanenko, căpitanul Ucrainei, a spus: "Sunt foarte dezamăgit de evoluţia noastră. Astăzi nu am fost echipa care suntem de obicei. România a meritat această victorie, iar noi trebuie să mergem mai departe. Mai avem două meciuri şi trebuie să fim puternici şi să schimbăm situaţia."

"Uneori, se întâmplă lucruri rele în cele mai importante momente, şi aşa a fost şi astăzi. Noi am controlat jocul, aveam mingea, dar am fost pedepsiţi imediat pentru prima greşeală. În aceste turnee, trebuie uneori să joci simplu în faţa porţii tale, iar selecţionerul ne-a avertizat despre asta înainte de meci. Aş numi golul lui Stanciu un eurogol. A fost un şut foarte frumos. Dar, să fiu sincer, am fost foarte încrezător că vom fi mai agresivi în repriza secundă, că vom marca şi vom schimba lucrurile. Din păcate, nu s-a întâmplat deloc asta", a continuat Stepanenko.

La rândul său, atacantul ucrainean Roman Iaremciuk a afirmat: "Nu există scuze. Nu ne-am făcut jocul astăzi şi nu am urmat instrucţiunile antrenorului. România a meritat această victorie şi trebuie să avem o discuţie la vestiar şi să mergem mai departe."

"Este foarte greu de spus ceva după un astfel de meci. Nici nu vreau să spun ceva inutil la cald. Am pierdut astăzi. Românii au câştigat, îi felicit pentru victorie. Ne vom pregăti pentru următoarele meciuri. Trebuie să arătăm atunci tot ce e mai bun. Trebuie să ne unim şi să tragem concluziile corecte", a adăugat Iaremciuk.

Luni are loc şi celălalt meci din grupă, Belgia - Slovacia, la Frankfurt. România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

