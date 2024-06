Tricolorii la EURO 2024. Radu Drăguşin: Victoria cu Ucraina ne dă energie şi încredere pentru meciul cu Belgia

"Cu siguranţă ne-am bucurat, am fost fericiţi o perioadă, dar cum a trecut, suntem pregătiţi pentru acest meci, îl pregătim din toate punctele de vedere. Avem o energie şi o încredere în plus datorită meciului pe care l-am făcut iar acest lucru ne dă un moral foarte bun. Presiunea am simţit-o de la începutul preliminariilor. Am jucat mereu cu presiune. Nu există să nu joci cu presiune când eşti la echipa naţională, dar am ridicat ştacheta cu această victorie şi oamenii aşteaptă în continuare o prestaţie foarte bună şi, de ce nu, o victorie. Noi suntem încrezători, avem încredere în mijloacele noastre că putem face o partidă foarte bună mâine", a afirmat Drăguşin.

El speră ca linia de apărare a României să facă faţă atacurilor belgiene: "Atât eu cât şi colegii mei avem un moral foarte bun. Victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toţi, am simţit o emoţie de nedescris, nemaiîntâlnită până acum. Sperăm să aducem acest lucru şi în teren mâine seară şi la finalul acestei partide să ne bucurăm. Încrederea mi-o dă echipa noastră, pentru că am întâlnit adversari puternici şi la echipa Ucrainei, la un nivel foarte ridicat. Voi încerca alături de colegii mei să îi oprim pe belgieni, pentru că acesta este rolul nostru de fundaşi, să facem un meci bun şi să obţinem un rezultat pozitiv".

Jucătorul român spune că Belgia este net superioară Ucrainei, având în vedere că are în componenţă jucători care evoluează la echipe de top.

"Am văzut meciul dintre Ucraina şi Slovacia. Ceea ce este bine este că suntem la mâna noastră, depindem de rezultatele noastre. Noi doar aşa gândim. Suntem conştienţi că Belgia, cu tot respectul pentru Ucraina, este o echipă mult mai valoroasă, jucătorii pe care îi are sunt de cel mai înalt calibru. Dar am jucat de mai multe ori împotriva unor echipe care pe hârtie erau superioare, iar rezultatul ne-a fost nouă favorabil. Mâine vom merge cu aceeaşi mentalitate, cu încredere şi mai mare datorită victoriei pe care am obţinut-o", a completat Drăguşin.

Drăguşin speră ca suporterii români să creeze la Koln aceeaşi atmosferă frumoasă ca la partida din prima etapă a grupelor, la meciul cu Ucraina.

"Mâine nu mă aştept la nimic diferit faţă de ceea ce a fost la meciul cu Ucraina. Aştept acelaşi entuziasm, sper să fie aceeaşi energie, aceeaşi pasiune pe care românii noştri ne-au transmis-o din tribune. Ştiu că şi acasă sunt mulţi români care ne vor urmări şi vrem să-i facem mândri în continuare", a mai spus Radu Drăguşin.

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România va juca următoarele meciuri cu Belgia sâmbătă, la Koln, de la ora 22:00, şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

