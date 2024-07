Andrei Burcă, după participarea la EURO: Am fost supărat că nu i-am putut face pe oameni să meargă acasă bucuroşi. VIDEO

„Ne bucurăm că am oferit aceste emoţii romînilor, că i-am făcuit mândri să fim români, cred că duceam lipsă de aşa ceva. Suntem şi noi puţin supăraţi, că nu am reuşit să-i încântăm şi să trecem de Olanda. Eu nu am realizat de am reuşit şi cum am i-am făcut mândri pe români. Am aflat că nu mai circula nimeni pe străzi, pe la Cluj.

Veneam în drum spre stadion oameni cum veneau la stadion. acest turneu final vine cu o responsabilitate uriaşă acum pretenţiile sunt foarte ridicate, trebuie să progresăm şi să facem lucrui mai importante pe viitor. A fost cea mai frumoasă perioadă din cariera mea şi din viaţa mea. Au fost trări incredibile, totul a fost senzaţional. La finalul meciului am fost mai mulţ supărat că nu i-am putut face pe oameni să meargă acasă bucuroşi", a declarat în cadrul emisiunii „La Măruţă”.

De asemenea, Andrei Burcă, în vârstă de 31 de ani, a anunţat că se va căsători la 16 iulie cu iubita sa Mara.

Reprezentativa tricoloră, „Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

