Andrei Burcă: Mulţumim, românilor. Aţi fost motivul pentru care am dat totul, aţi fost primul jucător

"E o seară tristă pentru noi. Le mulţumim fanilor că au fost alături de noi. Am început bine primele 15 minute, a venit acel gol şi ne-a destabilizat puţin. Chiar am încercat să revenim. Pentru Românie joc pe orice poziţie. Suntem dezamăgiţi, ne-am dorit mult, acesta este nivelul, am terminat grupa pe primul loc, ne-am bătut de la egal la egal cu toţi, acest turneu trebuie să fie doar un început, să învăţăm şi să progresăm cât mai mult. Mulţumim, românilor, aţi fost motivul pentru care am dat totul, aţi fost primul jucător, iar când sunteţi mereu lângă noi, putem face lucruri măreţe", a declarat Burcă la Pro TV.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

