În direct la PRO TV, PRO X și pe VOYO, tabloul optimilor a fost completat! Să înceapă meciurile fără egal!

Etapa grupelor a ajuns la final! Ieri, opt echipe au luptat pentru ultimele locuri în următoarea etapă a competiției.

Mai hotărâți ca niciodată să arate că sunt cei mai buni, fotbaliștii au oferit un spectacol de neratat, marcând 18 goluri în cele patru meciuri ale zilei. Tabloul optimilor este acum complet!

De la ora 19:00, Spania a întâlnit Slovacia, iar Suedia pe Polonia, oferind un maraton de goluri! În confruntarea Spania vs Slovacia, în minutul 30, scorul a fost deschis prin autogolul lui Dubravka, iar Laporte l-a majorat chiar înainte de fluierul care anunța pauza. În cea de-a doua repriză, Sarabia în minutul 56, Torres în 67 și Kucka printr-un alt autogol, în minutul 71 au închis tabela la 5-0. Tot 5 goluri au fost marcate și în celălalt meci, Suedia conducând cu 2-0 prin dubla lui Forsberg din minutele 2 și 59. Polonia a egalat prin dubla lui Lewandowski din minutele 61 și 84. Victoria Suediei a venit în minutul 93 prin golul lui Claesson, cu scorul de 3-2.

La ora 22:00 au început ultimele două meciuri din etapa grupelor: Potugalia versus Franța și Ungaria contra Germaniei. Ambele partide s-au încheiat la egalitate, cu scorul de 2-2. Ronaldo a făcut din nou spectacol, marcând 2 goluri în minutele 30 și 60, francezii egalând prin Benzema în minutele 45 și 47. De cealaltă parte, ungurii au luptat cu toate forțele marcând prin Szalai și Schafer în minutele 11 și 68, în timp ce Havertz și Goretzka au fugit după egalare în minutele 66 și 84.

Meciul de la ora 19:00, dintre Slovacia și Spania a fost lider de audiență în intervalul 19:00 – 20:55. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 4.8 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.7 puncte de audiență și 20.5% share. În același interval, la nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, PRO TV a înregistrat 5.1 puncte de audiență și 25.1% share, în timp ce locul 2 avea 3.7 puncte de audiență și 18.5% share.

Remiza dintre Portugalia și Franța a fost lider de audiență! Disputa a înregistrat 8.9 puncte de rating și 28.2% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.2 puncte de rating și 13.1% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 22:00 – 23:57, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 9.2 puncte de audiență și 30.8% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 3.8 puncte de rating și 12.7% share.

Sâmbătă începe etapa optimilor!

16 echipe au rămas în lupta pentru titlul de campioni europeni! Sâmbătă, de la ora 19:00, începe etapa optimilor. Primele echipe care vor intra în luptă sunt Țara Galilor versus Danemarca, iar de la ora 22:00 se vor întâlni Italia și Austria.

Celelalte meciuri din etapa optimilor sunt: Țările de Jos vs Cehia, Belgia vs Portugalia, Croația vs Spania, Franța vs Elveția (care se va disputa pe Arena Națională, în București), Anglia vs Germania și Suedia vs Ucraina.

