Ultimele zile de înscrieri cu prețuri reduse la Școala de Vară GPeC

Conceptul reprezintă un mix între învățare (cursuri intensive și dezbateri alături de unii dintre cei mai buni specialiști din Digial) și distracție (team building, drumeții, plimbări cu biciclete electrice, barbecue și concert folk live cu Marius Matache).

Pe 26 iulie expiră Oferta Smart Buy care asigură 100 EUR discount din prețul biletelor de acces, înscrierile la eveniment fiind disponibile pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/#inscriere

Cursuri și dezbateri cu unii dintre cei mai buni specialiști în E-Commerce & Marketing Online

Școala de Vară GPeC le aduce participanților nu mai puțin de 12 module de cursuri și dezbateri alături de unii dintre cei mai buni traineri din E-Commerce și Marketing Online:

1. Piața de E-Commerce din RO în 2024: situația la zi, impactul jucătorilor chinezi, provocări, oportunități și așteptări pentru Q4 2024 – Tudor Manea (eMAG), Oana Dumitrescu (Google), Cornel Morcov (FAN Courier), Cătălin Maftei (Poșta Panduri & Plăți Online), Daniel Slăvenie (Limitless Agency)

2. Profitabilitate bazată pe date & Scalare în Business

§ Data-driven profitability: eCommerce KPI’s & Models – Cătălin Vlădescu (VTEX)

§ Strategii de Creștere a Profitului: Ce trebuie să știi pentru oferte de succes – Cosmin Dărăban (Gomag)

§ Strategii de creștere a ROAS-ului cu 40% în Facebook Ads – George Rășchitor (Sinaps)

3. Strategii must-have în Google Ads pentru magazinele online în Q4 2024 – Dragoș Smeu (Mavericks)

4. Meta Ads: tactici eficiente pentru creșterea rezultatelor din reclame – Oana Vasilică (Canopy)

5. SEO în epoca A.I. – cum maximizezi rezultatele de marketing în 2024 – Horia Neagu (Napoleon Digital)

6. Introducere în LLM-uri: Descoperă de ce GPT ar putea să te frustreze – Cristian Orășanu (Naratix.ai)

7. UX, CRO & Marketing tips pentru magazinele online – Andrei Radu (GPeC)

8. Influencer Brand: Secretele viralității – Victor Urdă (Genius Media)

9. Pinterest Ads: Secrete din culise pentru campanii care convertesc – Sabin Belușică (Aleph Holding)

10. Laboratorul de Digital Marketing: Cum se construiește o strategie de marketing online pas cu pas – Raluca Radu (MTH Digital)

11. E-Mail Marketing: Cum să personalizezi conținutul ca să generezi loializare și conversii – Andrei Georgescu (WhiteImage)

12. Despre Influencer Marketing și amprenta digitală a brand-ului tău – discuție liberă cu Cristian China-Birta (Kooperativa 2.0)

Agenda pe zile și pe ore pentru întreaga Școală de Vară GPeC 21-26 august este disponibilă pe site-ul organizatorilor: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/agenda/

Școala de Vară GPeC se adresează tuturor celor direct interesați de E-Commerce și Marketing Digital: magazine online, agenții specializate, retaileri tradiționali care vor să dezvolte componenta online, antreprenori care doresc să pornească un business online, platforme de e-commerce, furnizori de servicii digitale, tool-uri, procesatori de plăți, companii de curierat etc.

Team Building, networking și distracție alături de comunitatea Digital

Pe lângă cursuri, Școala de Vară GPeC aduce participanților networking într-un cadru informal, activități de team-building, plimbări cu biciclete electrice într-un peisaj superb de munte la Șirnea, barbecue, concert folk live, vin fiert la ceaun și multe zâmbete timp de 5 zile alături de cea mai frumoasă comunitate din online.

Ultimele zile de înscrieri cu preț redus până pe 26 iulie 2024

Taxa de înscriere la Școala de Vară GPeC este redusă cu 100 de euro până pe 26 iulie, biletele pornind de la 899 EUR + TVA pentru cazare în regim DOUBLE, All Inclusive.

Prețul biletelor include accesul la toate sesiunile de cursuri și dezbateri 21-26 august, cazare și pensiune completă pentru 5 nopți, 2 coffee breaks/zi, băuturi alcoolice și non-alcoolice în regim Open Bar, acces la toate activitățile de team-building, e-bikes, concert folk, barbecue.

Toate detaliile și înscrierile se regăsesc online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/

GPeC 2024 este un eveniment powered by FAN Courier

Gold Partner: eMAG Marketplace

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Silver Partner: VTEX

Eveniment susținut de: Banca Transilvania, Canopy, Compari.ro, cyber_Folks, Debonaire, DPD, DWF, eMAG Academy, five elements digital, Gomag, GTS, Klarna, Limitless Agency, MerchantPro, MTH Digital, MDPromo.ro, Oveit.com, Plăți.Online, Poșta Panduri, RTB House, Sameday, Sinaps, tbi bank, Visa

Partener Media Principal: StirileProTV.ro & VOYO

Partener Media Strategic: Ringier

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: HOSTERION

Official Coffee: 5 to Go

Refreshments by: Pepsi

