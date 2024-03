Fondatorul companiei AYSA.ai, Marius Losinescu, invitat la ePlan: ”Viitorul SEO-ului este automatizarea”

AYSA.ai automatizează procesele de SEO pentru magazinele online, iar avantajele acestui tool este că economisește timp, nu necesită cunoștințe de SEO și oferă ... decizii profesionale.

Acest tool acoperă 90% din sarcinile SEO, de la research la linkbuliding.

Marius Losinescu, fondator AYSA.ai : "Am făcut auditul a peste 100-150 de site-uri de când am început proiectul proiectul AYSA.ai și constat foarte multe probleme tehnice, de la o structură greșită a documentului, practic greșeli de SEO, implementare greșită. Nu vreau să intru în detalii tehnice, dar practic un website, ca să fie ușor crolabil de către motorul de căutare și interpretat corect, el trebuie să respecte o anumită structură. Majoritatea nu consideră importantă această structură și nici conținutul on-site. Observ conținut dublicat, adică importă feed-urile de la furnizori și îl lasă așa și speră să aibă rezultate. Titluri dublicate, cele mai des întâlnite, adică același titlu de pe multe website-uri sau cu foarte puține modificări de la un loc la altul, plus foarte multe erori 404.

Deci, majoritatea își schimbă website-urile atunci când își schimbă agenția și rămân pagini broken. O greșeală des întâlnită este netratarea cu seriozitate a ceea ce înseamnă site npixel, acea structură a site-ului pe care i-o dai motorului de căutare ca el să o scroll-uiască așa cum trebuie. Majoritatea exclud conținut din acele lucruri, considerând că doar conținutul de categorii sau produse sunt importante. Nu, toate lucrurile sunt importante și merg împreună. Un alt lucru pe care îl întâlnesc destul de des sunt acele descrieri care nu sunt scrise pentru oameni, sunt scrise pe bază de template-uri, ca să reușească ei să scrie o descriere. Și atunci nu mai poate fi citit, nu mai poate fi interpretat prin algoritmi. Și aici vine unealta noastră și tratează și această problemă. "

