ePlan. Cum decurge campania de Black Friday 2022 pentru curieri și pentru cei mai mari jucători din retail

Inviitați în emisiunea ePlan prezentată de Andrei Radu sunt Andreea Radu, director de marketing în cadrul Cargus și Raul Filip, director de achiziții la Altex.

Andrei Radu: Voi fiind un curier, care la rândul lui lucrează cu mai multe magazine online, cum se simte Black Friday? Cum se simte anul acesta comparativ cu anii trecuți și cu perioada de dinainte de pandemie?

Andreea Radu, director de marketing Cargus: „Acest an suntem într-o perioadă în care o parte din comercianți au început Black Friday, prin urmare nu putem spune că am atins apogeul, dar începem să vedem volumele în creștere. Până la urmă, Black Friday este un start al cumpărăturilor de final de an. Raportat la evoluții, în mod cert volumele sunt mai mari decât în anii precedenți, asta pentru că am avut o creștere anuală. Volumele sunt în creștere. Dacă vorbim de rate de creștere, comparativ de la o lună la alta, versus o perioadă anterioară, da, putem să vedem că această creștere, și ne așteptăm și noi, să nu mai fie o creștere atât de accelerată. Asta deoarece campaniile s-au extins ca durată și atunci putem observa o diluție a comenzilor, dar este încă dificil de previzionat cum se va desfășura. Cred că este un an în care vom vedea cât de bine și-a făcut temele fiecare jucător și care este experiența completă pe care o pune în joc pentru a valorifica cât mai bine această oportunitate”.

Andrei Radu: Voi ați început deja campania de Black Friday, pe 27 octombrie și durează până pe 23 noiembrie. Cum se văd lucrurile până acum? Ce simțiți comparativ cu alți ani?

Raul Filip, director de achiziții la Altex: „Campania ține patru săptămâni. Anul acesta am organizat campania în patru valuri săptămânale astfel încât să le oferim clienților o varietate mai mare de produse și de oferte, reduceri în sine. Cumva ne dorim să oferim suficient timp clienților, să se documenteze să aleagă cel mai bun produs și să se bucure cât mai mult de investiția pe care o fac. Anul acesta am văzut cumva o creștere a interesului pentru eveniment, probabil din cauza contextului cel puțin emoțional, mai negativ de anul acesta, unii clienți au amânat decizia de cumpărare pentru un eveniment promoțional de genul Black Friday. E un vârf de vânzări în toată această perioadă. Se vede un interes mai mare pentru experiența din magazin. Cumva cred că ultimii ani și mai ales anul acesta, presiunea emoțională, fie că a fost vorba de restricții, fie că a fost vorba de război, creșteri de costuri, inflație, determină o creștere a nevoie de socializare”.

Acest episod a fost susținut de Cargus.

