MerchantPro este cea mai populară platformă de ecommerce din România cu peste 5.000 de magazine online create dea lungul timpului și diponibilă internațional cu versiuni locale în peste 10 țări.

Andrei Radu: Unde suntem azi în ecommerce și ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani de zile?

Arthur Rădulescu: ”Sutem după doi ani de pandemie. A fost și este o perioadă foarte dinamică. În primul an de pandemie am văzut un număr foarte mare de magazine care au ales trecere în online pentru că au fost forțați. De asemenea, am văzut foarte mulți cumpărători care au migrat către online. Creșterele au fost spectaculoase chiar și de 50%. În 2019 numărul de cumpărători online era undeva în jur de 29%, iar în 2020 a ajuns la 45% și în 2021 a ajuns la 54%.

În al doilea an de pandemie consumatorii s-au obișnuit cu onlin-ul și am văzut în continuare creșteri de până la 50%.

În 2022, războiul din Ucraina a adus o foarte mare incertitudine în viața fiecăruia. Incertitudine care s-a reflectat direct și în business. În primele zile de război scăderile au fost usturătoare în special pe zona de trafic. Acum, după 70 de zile de război trandurile sunt promițătoare”.

Andrei Radu: Care sunt predicțiile pentru final de an?

Arthur Rădulescu: ”Văd o creștere de 5-10% a volumului de cumpărători online și asta doar pentru că România în momentul de față este la coada clasamentelor care aduc în discuție digitalizarea sau comerțul online”.

