Despre e-commerce în pandemie, cu Florin Filote, vicepreședinte eMag. „În e-commerce nu mai putem vorbi de livrare standard”

Cum a reușit să gestioneze piața de e-commerce în pandemie aflăm din discuția dintre Andrei Radu - CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro - și Florin Filote, vicepreședinte eMag pentru marketplace și vânzări corporate.

Cu o experiență de peste 17 ani în retail, FMCG și în sectorul industrial, Florin Filote joacă un rol activ în îmbunătățirea platformei Marketplace, prin implementarea de instrumente și servicii noi. Florin Filofte este căsătorit, are două fete și este pasionat de călătorie.

Florin Filote, despre cumpărăturile online în pandemie

Andrei Radu: Cum stăm în momentul de față în piața de e-commerce?

Florin Filote, vicepreședinte eMag pentru marketplace și vânzări corporate: “Este clar că situația pandemică ne-a pus în fața unui avans cam de 2-3 ani pe care îl noi îl estimăm al sectorului de e-commerce și asta s-a văzut prin adopția accelerată a modelului de e-commerce sau a cumpărăturilor online. Adopția asta accelerată a venit din două direcții: pe de-o parte, retailerii care, până la momentul pandemic, activau doar în zona offline și se bazau doar pe traficul pietonal, au trebuit să facă pasul în online sau continuă să facă pasul în online pentru că încă mai sunt retaileri care activează doar în offline și, pe de altă parte, interesul crescut al clienților, motivat și de situația pe care am traversat-o, oameni care au stat acasă, școli de acasă, către mediul online, către mediul de cumpărături online, mediul unde cumpărăturile se pot face simplu, ușor și generează clienților economie de timp și bani.”

Datorită serviciilor calitative, cei care au experimentat online-ul rămân în continuare în online

Andrei Radu: Cum s-a schimbat comportamentul de consum în pandemie? Care sunt așteptările clienților de la magazinele online?

Florin Filote: "Lăsând la o parte tendințele de cumpărare care au fost schimbate de perioadele de lockdown, noi am izolat cam trei elemente mari și late care au fost accelerate de această situație pe care am traversat-o. Este vorba de consolidarea mai multor categorii în același coș. Am constatat că, pentru clienți, selecția mai multor produse este extrem de importantă și asta, pentru noi, a arătat că eforturile pe care le-am depus în creșterea ecosistemului marketplace vin să servească nevoilor clienților. Am ajuns la 10 milioane de produse pe care le punem la dispoziția acestora. A doua tendință – metodă de livrare simplă și rapidă. Noi am venit cu programul eMag Premium (eMag Genius) și lockere-le Easy Box. Am constatat o creștere a gradului de utilizare a lockere-lor în foarte multe dintre localitățile unde acestea sunt prezente. Ele au devenit deja metoda favorită de livrare, dar și principală pe care o aleg.”

Consumatorii își doresc o gamă variată de produse într-un singur loc

Andrei Radu: De ce își doresc oamenii livrarea la locker?

Florin Filote: "Predictibilitate, în primul rând. Am ajuns la peste 2000 de lockere instalate și continuăm instalarea de lockere împreună cu colegii noștri de la Sameday. Faptul că îți poți ridica produsul de la locker în perioada de timp pe care ți-o dorești, în funcție de programul pe care tu îl ai.Pe de altă parte, simplitatea procesului de retur și prin care, dacă ai cardul salvat în aplicație și dacă faci retur în locker, primești banii înapoi în 30 de minute."

Andrei Radu: Unde crezi că se va ajunge cu pragul de livrare? Cât de repede vor vrea consumatorii să le fie livrate produsele?

Florin Filote: “Este clar că în e-commerce nu mai putem vorbi de o livrare standard. Elementul principal pe care trebuie s-l aducă e-commerce-ul este simplitatea, conveniența și este rapiditatea în livrare și, atunci, o livrare cât mai rapidă, că este vorba de livrare next day sau livrare next to hours este elementul în care toată piața de e-commerce ar trebui să se îndrepte.”

Andrei Radu: Câți selleri sunt acum activi în platforma Marketplace?

Florin Filote: “În momentul de față peste 36 de mii de IMM-uri care sunt active în platforma Marketplace. Undeva cu o creștere de 20% față de anul trecut, chiar dacă în perioada de pandemie am avut undeva peste 40% de aplicanți noi față de perioada similară. Ne uităm cu mare atenție la acel indicator al structurii companiilor care activează pe Marketplace și cam 99% dintre cele 36 de mii de companii sunt IMM-uri. În momentul de față, 2,000 de selleri români activează pe platformele din Bulgaria și Ungaria. Am pornit un program prin care simulăm vânzările cross-border pentru sellerii români. Cel mai important, International Marketplace Border este alianța noastră de marketuri independente cu partenerii noștri de la Kaufland din Germania, Cdiscount din Franța și Price din Italia.”

Andrei Radu: Cât de mult a contat pentru ei eMag în business-ul lor?

Florin Filote: “Noi vrem să credem că suntem importanți în business-ul lor. Din punct de vedere evoluție, dacă ne uităm la două perspective - la cifra de afaceri și la volume, anul trecut, au crescut cam cu 90%, ajungând undeva la 25 de milioane de produse vândute și dacă ne uităm la cifra de afaceri, cam 61% din sellerii activi au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 50% peste anul trecut.”

Întrebat cum stăm pe piața de e-commerce, raportat la alte țări, Florin Filote se arată încrezător și spune că una dintre oportunitățile pe care eMag le comunică sellerilor lor este legată de extinderea gamei.

Ce înseamnă digitalizare în România, în perspectiva lui Florin Filote

Florin Filote: “Eu nu cred că stăm foarte bine, dacă ma uit la indicele DESI. Soluțiile ar putea fi expuse într-o altă sesiune pentru că s-ar putea să fie multiple. Eu cred că e-commerce-ul este doar vârful icebergului în această economie digitală și cred, de asemenea, că economie digitală este șansa ca România să ajungă din urmă țările mult mai dezvoltate din jurul nostru, fie că vorbim de digitalizare în educație, fie că vorbim de digitalizare în administrație, e-commerce-ul nu este cel mai important lucru când vorbim de economia digitală, este o componentă.”