Despre organizația viitorului - un nou mod de lucru, cu Delia Rotaru, VP People & Organisation eMAG

Cum a schimbat pandemia modul de lucru în marile companii și cum au primit oamenii ideea de pastra modelul hibrid aflăm din discuția dintre Andrei Radu – CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro și Delia Rotaru, VP People & Organisation eMAG.

eMAG se numără printre companiile care au anunțat că vor păstra modul de lucru hibrid și după ce pandemia se va termina. Compania a crescut în ultimii ani cu mii de angajați. Dacă acum câțiva ani avea în jur de 1.500 de angajați, acum numărul depășește 6.000, după cum a spus Delia Rotaru, care vorbit despre organizarea companiei.

“Acum șase ani când m-am angajat și când mi-au zis că sunt 1.500 de oameni eram șocată că mă gândeam că eMAGul ‘e doar un site ce poate să fie atât de complex în spate?’. Nu înțelegeam complexitatea modelului de business. La momentul de față suntem peste 6.000 de oameni în eMag. Avem foarte multe echipe. Cele mai mari sunt cele de tehnologie, peste 800 de colegi lucrează în tehnologie, echipele de marketing, comerciale, logistica unde suntem peste 1.500 de oameni. Modelul este foarte complex. Nu este doar un site”, a punctat reprezentantul eMAG.

În urma unor analize complexe, făcute după studii realizate în rândul angajaților, șefii companiei au decis ca modelul hibrid să devină permanent, adică sa fie păstrat și după ce pandemia se termină.

„Noi în toată perioada această, peste 3.000 de colegi au lucrat și lucrează în continuare de acasă. Ne-am uitat foarte mult în date, ne plac datele, știm să analizăm. Am vorbit cu ei, am analizat peste 10.000 de răspunsuri din sondaje pe care le-am făcut. Și am vrut să știm cum cred ei că e mai bine, dacă sunt productivi, ce au nevoie că să fie mai productivi? Ce am aflat este că peste 97% dintre colegi au spus că și când se termină pandemia să păstreze modelul hibrid. Practic, să luăm ce este mai bine din ambele lumi. Este mișto să lucrezi de acasă, dar câteodată poate vrei să faci un brainstorming, copiii sunt acasă și vrei să ai puțină liniște. Am observat că pentru activitățile în echipă, creative este mai bine să fii face to face. Atunci cel mai bun este sistemul hibrid, adică să ai flexibilitatea să lucrezi și de acasă și de la birou, în ce proporții vrei tu”, a punctat ea.

Delia Rotaru a menționat că au găsit un sistem care să mulțumească cât mai multe persoane, și că există o singură regulă: minim 4 zile pe luna se lucrează de la birou.

“Eu sunt cel mai mândră că vorbind cu colegii și uitându-ne la date ne-am dat seama că este greu să găsești un model care funcționează pentru toată lumea și atunci singurul lucru pe care l-am stabilit că regulă este că minim 4 zile pe lună vrem să venim la birou. Mai mult cine vrea, mai puțin în principiu nu. Dar am zis că pentru colegii din tehnologie este suficient, poate cei din marketing vor mai mult. Ei stabilescu împreună. Le-am și comunicat chiar foarte devreme. Urmărim ce se întâmplă în companiile mari din state. După ce au anunat Google și Spotify modelul de lucru pe termen lung am terminat și noi analiză și am anunțat”, a mai spus Delia Rotaru.