Tot mai multe persoane de 30 de ani suferă un accident vascular cerebral. Ce fel de exerciții sunt necesare pentru recuperare

Sunt tot mai mulți pacienți de 30-40 de ani, iar medicii spun că deși în cazul lor progresele pot fi bune, uneori depresia instalată îi face să renunțe. Este extrem de importantă nu doar consilierea de specialitate, ci și susținerea familiei.

Dr. Irina Petrușcă, medic primar recuperare medicală: „Am avut pacienți care au venit la noi, am obținut ceva în sensul în care l-am pus pe picioare, a îneput să facî câțiva pași, în schimb acasă nu a mai făcut nimic, nu a mai avut nici susșinerea familiei, nu a avut ăncrederea să facă singur. A venit iarăși de unde am plecat inițiat și am luat-o de la capăt. Deci este obligatoriu 6 luni, 1 an, să facem zilnic.”

Știrile ProTV: Se văd rezultatele mai bune și mai rapide în cazul tinerilor?

Dr. Irina Petrușcă, medic primar recuperare medicală: „Da, pentru că au resursă mult mai bună ă factorii asociați de risc sunt mai mici și se adaptează mult mai repede. Însă câteodată pacienții tineri intră mai mult în depresie decât cei în vârstă și poate renunța la luptă.”

Știrile ProTV: Ce fel de exerciții sunt necesare și cât este de important ca ele să fie executate corect?

Dr. Irina Petrușcă, medic primar recuperare medicală: „Este foarte important să fie executate corect exercițiile, indiferent pentru ce vine pacientul la noi, indiferent că e post traumatic sau după un accident vascular. În schimb, pentru accidentul vascular avem niște exerciții specifice, facilitatorii care efectiv îl ajută pe pacient să evolueze. La un astfel de paicent nu vorbim de o scădere de a tonifierii musculaturii, pentru că musculatura lui este bună. În schimb, comanda care pleacă de la nivelul creierului, nu mai funcționează și atunci noi trebuie să-l reînvățăm pe pacientul respectiv, așa cum am învățat inițial, să mergem să ne ridicăm în 2 picioare. Trebuie să-l învățăm să se miște în pat, să stea la marginea patului, să nu cadă, să stea în picioare și următorul pas este să meargă.

Exercițiile trebuie începută încă din centrul de neurologie, unde trebuie să prevenim apariția complicațiilor care sunt cele mai importante în primele zile, adică să nu mai facă un nou accident vascular, să nu facă infecții, să nu facă escare, tromboze venoase profunde. După care ne adaptăm obiectivele în funcție de evoluția pacientului, exercițiile trebuie făcute obligatoriu zilnic, dar trebuie adaptate pacientului în sensul în care el vine cu o tensiune mai mare, cu o fibrilație atrială, cu alte probleme. Și atunci noi trebuie să integrăm toate aceste exerciții în contextul pacientului să facem care nu are factori de risc și este echilibrat. Poate face mult mai mult decât un pacient care nu este echilibrat.”

Știrile ProTV: Cât timp poate sta pacientul internat în centrul de recuperare?

Dr. Irina Petrușcă, medic primar recuperare medicală: „Legislația de la noi și contractele care se fac cu casa de asigurări ne permit internarea pacientului timp de 2 săptămâni în Centrul de recuperare, cu posibilitatea de a prelungi la maxim 3 săptămâni și revenirea în centrul nostru, dar nu mai devreme de o lună. Pacientul trebuie să continue și acasă recupararea pentru că am avut pacienți care au venit la noi, am obținut ceva în sensul în care l-am pus pe picioare, a început să facă câțiva pași. În schimb acasă nu am mai făcut nimic, nu am mai avut nici susținerea familiei, nu a avut el încredere să facă singur.

Și atunci a venit iarăși de unde a plecat. Am plecat inițial la o lună și am luat-o de la capăt, deci este obligatoriu să continuăm. Deci în 6 luni, un an de zile, trebuie să facem zilnic.”

