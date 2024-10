Cea mai nouă aplicație care promite dezvăluirea riscurilor de boli de inimă, accident vascular cerebral sau diabet, în 30 sec

În esență, MyBVI este un instrument de scanare corporală care poate face o „analiză” a sănătății în doar 30 de secunde.

Aplicația utilizează două fotografii și arată indicii pentru grăsimea corporală, grăsimea viscerală, raportul talie-șold, raportul talie-înălțime și circumferința taliei - fără a fi nevoie de măsurarea clasică, cu centimetrul. Folosind inteligența artificială (AI) și luând în considerare vârsta și sexul, acesta produce apoi un indice de volum corporal (BVI) de la zero la 20, care determină probabilitatea de a avea probleme de sănătate în viitor. În general, cu cât numărul este mai mare, cu atât cresc șansele de îmbolnăvire. Un scor BVI sub 13 este considerat risc scăzut, în timp ce cifrele peste 13 indică un risc crescut, arată publicația The Sun.

Oamenii de știință care au creat-o susțin că tehnologia este cu 23% mai precisă decât indicele de masă corporală (IMC), care se bazează doar pe greutate și înălțime.

„Cu MyBVI, utilizatorii se folosesc, pur și simplu de două imagini cu smartphone-ul sau tableta din confortul casei lor și, în câteva secunde, primesc măsurătorile. Se ia în considerare zonele în care este distribuită grăsimea pe corp și cum afectează aceasta sănătatea, preponderent față de greutatea totală. Oricine o poate folosi, iar imaginile nu sunt niciodată stocate sau utilizate, asigurând confidențialitatea completă. BVI este un indicator de risc predictiv pentru trei dintre cele mai importante boli din domeniul sănătății la nivel mondial - diabetul, bolile cardiovasculare (care includ bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale) și hipertensiunea arterială” spune inventatorul aplicației, Richard Barnes.

Indicele de masă corporală este „învechit”

Dezvoltatorul Select Research speră că poate contribui la reducerea presiunii pe sistemul medical permițând pacienților să trimită imagini de acasă, și eliminând astfel necesitatea vizitelor la medicul de familie sau la alte clinici.

„BVI identifică cu precizie mai mult de patru din cinci pacienți care ar putea fi expuși riscului de boli de inimă, accident vascular cerebral sau diabet de tip 2 - marcând o îmbunătățire de 23 la sută față de IMC și depășind măsurătorile manuale. Aceste constatări indică faptul că BVI este un indicator de risc mai eficient decât IMC, care a fost creat în 1835 și este învechit și inexact în evaluarea sănătății individuale. După 18 ani de dezvoltare, am creat o aplicație care oferă măsurători corporale mai cuprinzătoare, care reduce costurile și ar putea deveni un nou standard medical” a mai spus dezvoltatorul aplicației.

MyBVI se poate descărca gratuit, dar necesită un abonament de aproximativ 4 euro pe lună pentru deblocarea beneficiilor „premium”. Un studiu publicat în European Heart Journal - Digital Health a constatat că este mai precis decât IMC. „Instrumentul oferă o alternativă mai precisă la alte măsuri de risc de boală, cum ar fi IMC și raportul talie-șold. Ar putea servi ca un instrument de screening puternic pentru identificarea sindromului metabolic", au declarat cercetătorii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: